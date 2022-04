Asti, ai Servizi Demografici nuova cabina per le fototessere

È stata installata in prossimità dell’accesso dei servizi Demografici, una cabina fototessera che consente l’acquisizione della foto già validata, ovvero conforme ai parametri International civil aviation organization (ICAO) , all’interno del sistema di emissione della carta d’identità, con una conseguente velocizzazione di tutto il processo.

“In questo modo i cittadini che si recano presso l’anagrafe per rinnovare la carta d’identità, potranno, nello stesso luogo, anche farsi scattare la foto, permettendo di caricarla in automatico, in formato digitale, all’interno del sistema informatico. Verrà infatti rilasciata al cittadino una stampa con la foto ma anche un codice con cui si potrà scaricare istantaneamente dal server la corrispondente foto digitale, dimensionata e validata e quindi immediatamente pronta per essere inserita nel documento” spiega il sindaco Maurizio Rasero.

“Sempre nell’ambito delle innovazioni permesse dalle nuove tecnologie – aggiunge l’assessore Renato Berzano – a breve verrà attivato un servizio di avviso attraverso l’App io con cui il cittadino verrà informato in merito alla scadenza della carta d’identità e, proprio in relazione alle prossime consultazioni amministrative e referendarie, alla possibilità di ritirare la tessera elettorale in giacenza presso l’ufficio elettorale”.