Aspettando Pasqua, prodotti della Fattoria di Vaira al NaturaSì di Asti

Vigilia di Pasqua, sabato 16 aprile, al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 ad Asti sarà dedicata alla Fattoria di Vaira di Petacciato in Molise. La Cooperativa Rava e Fava è socia da oltre 10 anni di questa azienda Agricola, esempio virtuoso di un modo di fare agricoltura, la biodinamica che mette al centro la responsabilità ambientale e sociale.

Tra il verde delle colline e l’azzurro del mare, la Fattoria Di Vaira vede impegnate sul campo oltre 60 persone in un’area geografica che non offre grandi opportunità lavorative.

L’azienda si estende su una superficie di oltre 600 ettari di terreno, certificata Demeter, sia per le coltivazioni in campo aperto che per l’oliveto e il vigneto. È stato inoltre messo a dimora un nuovo frutteto e sono stati pianificati 17 ettari per l’orto invernale. L’azienda agricola è un vero e proprio organismo vivente, circondato da macchie boschive, laghetti artificiali, siepi, la sostanza organica compostata viene usata come concime per il terreno, in cui viene praticata la rotazione delle colture.

Alla Di Vaira è allevata anche una mandria di 200 bovini, di cui 110 vacche in lattazione, il cui latte – oltre a essere utilizzato per l’alimentazione dei vitelli – viene trasformato in formaggio nel caseificio aziendale. Nel caseificio, che di recente è stato completamente rinnovato, ogni settimana vengono trasformati circa 40 quintali di latte, utilizzati per la produzione di mozzarelle, caciocavallo, scamorza e ricotta, a cui si aggiungeranno anche altri caci. Sono stati inseriti in azienda anche i maiali, che rivestono un ruolo importante, perché il siero ricavato dalla lavorazione del latte viene utilizzato per la loro alimentazione.

La distribuzione nella catena dei NaturaSì comprende i prodotti dell’orto, passata di pomodoro, olio extra vergine di oliva e formaggi.

La Fattoria Di Vaira fa parte del progetto agricolo ‘Le Terre di Ecor’ ed è sostenuta dalla rete dei NaturaSì. Sabato si conosceranno i formaggi, mozzarelle e caciocavallo, e le verdure di stagione.

ASPETTANDO PASQUA CON LA FATTORIA DI VAIRA