Aspettando Pasqua al NaturaSì di Asti con i datteri egiziani dell’oasi Sekem

Sabato 9 aprile al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 di Asti si andrà a conoscere una grande realtà di costruttori di pace: Sekem, un’oasi di sostenibilità e di fratellanza nel deserto egiziano.

“E’ un progetto di economia di pace che abbiamo voluto presentarlo in questo periodo pasquale funestato da venti di guerra, per i valori che incarna” – spiegano dal punto vendita.

Sekem è una comunità unica al mondo dove vivono e lavorano duemila persone, a 60 chilometri dal Cairo, in Egitto. Un progetto nato dal sogno di un uomo, Ibrahim Abouleish, che nel 2003 ha ricevuto il Right Livelihood Award, il Premio Nobel per le Economie Alternative.

Spinto dal desiderio di veder rifiorire il proprio paese, l’Egitto, e la sua gente, nel 1977 Ibrahim Abouleish decide di costruire un’oasi verde e coltivata in pieno deserto. Se il luogo più inospitale per la vita, pensa, può fiorire, è possibile rivitalizzare il suolo in ogni angolo del paese.

Nella visione del suo fondatore, Sekem (dal geroglifico egiziano “vitalità”) avrebbe dovuto diventare un modello per lo sviluppo sostenibile dell’individuo, della società e dell’ambiente, di cui l’agricoltura può essere il motore propulsivo. Oggi Sekem alimenta una comunità locale e internazionale, i suoi prodotti vengono esportati in tutto il mondo. Negli ultimi anni, molte altre aree desertiche sono state trasformate in terreni fertili attraverso la coltivazione biodinamica portata avanti qui.

A Sekem si pratica la cosiddetta “Economy of Love”, un concetto di economia basato sulla fratellanza: a tutti i lavoratori sono garantiti salari dignitosi e ai prodotti prezzi equi. Nella comunità agricola biodinamica di Sekem gli abitanti sono impiegati nell’orticoltura, nella produzione di cotone, in agricoltura, nella trasformazione di prodotti alimentari, nell’industria tessile e nella produzione farmaceutica fitoterapica.

Sabato saranno presentati in modo particolare i datteri del deserto senza nocciolo essicati in modo semplice e naturale, ideali nelle ricette dolci, o da consumare così come sono, e le tisane con erbe e fiori di quest’oasi.

