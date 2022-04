Asp: per le feste patronali chiusura di sede e sportelli in corso Don Minzoni

Lunedì 2 e martedì 3 maggio, in occasione delle festività patronali, sarà chiusa la sede Asp di corso Don Minzoni 86 in cui si trovano gli sportelli del servizio idrico integrato, lo sportello per l’illuminazione votiva cimiteriale e lo sportello trasporti e mobilità.

Rimarranno regolarmente attivi il numero del pronto intervento del servizio idrico integrato (tel. 800 342433, attivo 24 ore su 24) per la segnalazione di disservizi, irregolarità o interruzione nella fornitura e il numero dei rapporti con l’utenza del servizio idrico (tel. 800 086190, attivo dalle 8 alle 20).

Gli sportelli del servizio idrico integrato riapriranno all’utenza da mercoledì 4 maggio con i regolari orari: 8.30-16.30, dal lunedì al venerdì. Lo sportello per l’illuminazione votiva cimiteriale sarà nuovamente attivo da venerdì 6 maggio riprendendo i consueti orari di apertura del lunedì (ore 13,30-17,15) e venerdì (ore 14-16,30). Lo sportello trasporti e mobilità, in cui sottoscrivere abbonamenti per bus e parcheggi, riaprirà da mercoledì 4 maggio con l’orario abituale: martedì e mercoledì: ore 8,30-12,30 – 13,30-17,15; giovedì: ore 13,30-17,15.