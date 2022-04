Asl Asti: sospese alcune attività in occasione della Festa Patronale di San Secondo

In occasione della Festa patronale di San Secondo, come di consuetudine, martedì 3 maggio ad Asti saranno sospese le attività ambulatoriali presso l’Ospedale Cardinal Massaia e l’attività del Centro prelievi. Resterà chiusa anche la sede Asl di via Conte Verde 125. Saranno ovviamente sempre garantite le urgenze e le prestazioni per i pazienti ricoverati.

Le Unità territoriali del Nord Astigiano rimarranno chiuse, apriranno invece regolarmente quelle del Sud Astigiano, con l’eccezione delle attività di prelievo del sangue e di alcuni ambulatori specialistici.

Nella sola città di Asti osserveranno la festività anche i Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta, pertanto verrà attivato il servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia medica).