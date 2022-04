Arriva il sesto candidato a sindaco di Asti: sarà Maurizio Tomasini di Ancora Italia, il movimento di Diego Fusaro

Si allarga la schiera dei candidati a sindaco di Asti. Il sesto a correre per la poltrona di primo cittadino sarà, con tutta probabilità, Maurizio Tomasini, candidato di Ancora Italia, partito nato sulle ceneri di Vox Italia nel 2019 e che vede in Diego Fusaro il suo ideologo.

La candidatura, anche se non è ancora arrivata l’ufficialità, arriverà durante la presentazione della lista che dovrebbe tenersi domenica 10 aprile al parco Biberach.

Asti sarà la sola città italiana insieme a Pistoia dove il movimento si presenterà da solo in questa tornata elettorale.

Il movimento, che non definisce una sua collocazione politica, si oppone al “pensiero mainstream” come lo definiscono i suoi esponenti. Tra i suoi punti fermi l’euroscetticismo, la lotta al pensiero neoliberista e un nuovo progetto culturale ed economico per l’Italia.