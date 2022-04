Aree pic nic attrezzate e tavolini tra le colline dell’Astigiano e dintorni

Eccomi di nuovo qui con il consueto appuntamento del sabato tra le pagine virtuali di Atnews con i consigli di Giornarunner su posticini da esplorare tra Astigiano e dintorni. Prima di tutto ci tenevo a ringraziarvi perché siete in migliaia a leggere i miei speciali del sabato e sono sempre più felice di condividere con voi le mie esperienze e le mie “scoperte” sul territorio.

Veniamo al tema di questo articolo. Avete visto che scoppio di colori negli ultimi giorni? Le nostre campagne ci sorridono e invitano a goderle, rispettandole, con camminate, corse, uscite in bicicletta, o anche con un bel pic nic! E visto che domani è Pasqua e lunedì è Pasquetta perché non tirare fuori uno dei must di Giornarunner, se non i consigli su aree o tavolini da pic nic nei dintorni?

Tutte le volte che sulla mia strada trovo un posticino che potrebbe fare al caso degli amanti del genere mi fermo a scattare una foto e aggiorno l’articolo che da tempo trovate sul mio sito. Sono 19 i posticini da pic nic che ho “censito” fino ad ora, alcune sono vere e proprie aree attrezzate, dotate anche di barbecue, altre più spartane, altri sono tavolini in parchi o tra le vigne. Trovate tutti i dettagli e le informazioni cliccando qui -> Tavolini e aree pic nic attrezzate tra Monferrato e Roero

Fate questo giro virtuale curiosando tra le mie proposte e se volete condividere con me altri posti da suggerire taggate @giornarunner su Instagram o scrivetemi a giornarunner@gmail.com

Raccontiamo insieme la bellezza del nostro territorio!

Buona Pasqua e felice Pasquetta!