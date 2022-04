APRI Asti, ad aprile un corso formazione sulle intelligenze emotive

L’APRI Asti propone il ciclo di incontri “Le intelligenze umane al servizio dell’autonomia delle persone ipo e non vedenti”, una nuova opportunità di formazione, rivolta a volontari e persone ipo e non vedenti e familiari.

“L’idea di questo corso nasce dalle sollecitazioni che abbiamo raccolto durante gli abituali incontri di auto aiuto e durante le attività che svolgiamo quotidianamente sul territorio – racconta Renata Sorba, presidente dell’associazione – Serviva un aggiornamento delle competenze in merito al supporto logistico alle persone con disabilità visiva. Questo corso a carattere teorico-pratico ha proprio l’intento di fornire strumenti di pensiero e di azione volti a supportare il percorso di autonomia personale ed associativo delle persone ipo e non vedenti”.

Gli incontri in calendario sono sette e si svolgeranno il martedì (dal 12 aprile al 31 maggio), presso il nuovo circolo A. Nosenzo (Via F. Corridoni n.51), dalle 16 alle 18.

Si inizia il 12 aprile con Erik Goi, consulente informatico, formato sull’ipo e non visione, approfondirà il tema “Lo smartphone per i disabili visivi. Consigli utili e suggerimenti per l’accessibilità e l’utilizzo”.

Gli incontri successivi, curati da Barbara Venturello, assistente sociale privata ed aziendale, coinvolgeranno attivamente i partecipanti, soprattutto sugli aspetti pratici legati alla vita quotidiana in ambito domestico, attraverso un processo di scambio di competenze e di socializzazione delle esigenze personali. Di seguito il calendario degli appuntamenti:

19 aprile “Distinzione dei ruoli “volontario” e “familiare” nella gestione domestica: discrezione, modalità”

26 aprile “L’autonomia domestica come elemento di vita indipendente: riconoscere le barriere mentali”

10 maggio “Autonomia in cucina: gestione di alimenti e bevande (dispense e frigorifero)”

17 maggio “Ausili: incontro in-formativo con dimostrazione da parte di imprenditore non vedente”

24 maggio “Autonomia nella stanza da bagno (con dimostrazione e consigli da parte di estetista esperta)”

31 maggio “Autonomia in camera da letto: strategie per ripiegare indumenti e collocare accessori”.

Il corso è gratuito. Contatti, iscrizioni ed ulteriori informazioni: asti@ipovedenti.it