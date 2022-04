Aperto il bando del concorso Guido Gozzano e del Premio Augusto Monti

L’Associazione Culturale “Concorso Guido Gozzano” e la Biblioteca di Poesia di Terzo organizzano, in collaborazione con il Comune di Terzo, la ventitreesima edizione del Concorso nazionale di poesia e narrativa “Guido Gozzano” e in collaborazione con la Biblioteca Civica e il Comune di Monastero Bormida la sesta edizione del Premio “Augusto Monti” per opere di ambito ligure e piemontese.

Il Concorso “Guido Gozzano” si divide in quattro sezioni:

Sezione A – libro edito di poesie in italiano o in dialetto (con traduzione) pubblicato a partire dal 2017. Può essere inviato un solo libro di poesie per Autore, in tre copie di cui una sarà catalogata e conservata presso la Biblioteca di Poesia di Terzo. Saranno escluse le antologie e le opere inviate tramite e-book o files elettronici.

Sezione B – silloge inedita in italiano o in dialetto (con traduzione) senza preclusione di genere. Si possono inviare da un minimo di 7 a un massimo di 12 poesie. Non è previsto un limite di lunghezza e possono essere inviate poesie già premiate in altri concorsi.

Sezione C – poesia inedita in italiano o in dialetto (con traduzione) senza preclusione di genere con un massimo di tre poesie. Non è previsto un limite di lunghezza e possono essere inviate poesie già premiate in altri concorsi.

Sezione D – racconto inedito in italiano a tema libero (massimo 5 pagine con spaziatura singola e carattere 12 Times New Roman). I racconti inviati possono essere già stati premiati in altri concorsi.

Il Premio “Augusto Monti” si divide in due sezioni:

Sezione E – romanzo o raccolta di racconti editi, in italiano, pubblicati a partire dal 2017, di ambito piemontese e ligure. I concorrenti dovranno inviare le opere in quattro copie.

Sezione F – saggio storico, artistico, letterario, antropologico, ambientale e sportivo, in italiano, pubblicato a partire dal 2017, di ambito piemontese e ligure. I concorrenti dovranno inviare le opere in quattro copie.

Le adesioni dovranno pervenire entro venerdì 8 luglio 2022.

PREMI

SEZIONE A:

Primo classificato: 1.000 euro e diploma di merito

Secondo classificato: 750 euro e diploma di merito

Terzo classificato: 450 euro e diploma di merito

Premio per la migliore opera prima: farfalla in filigrana e diploma di merito

SEZIONE B:

Primo classificato: 700 euro e diploma di merito

Secondo classificato: 500 euro e diploma di merito

Terzo classificato: 300 euro e diploma di merito

SEZIONE C:

Primo classificato: 700 euro e diploma di merito

Secondo classificato: 500 euro e diploma di merito

Terzo classificato: 300 euro e diploma di merito

SEZIONE D:

Primo classificato:700 euro e diploma di merito

Secondo classificato: 500 euro e diploma di merito

Terzo classificato: 300 euro e diploma di merito

SEZIONE E:

Primo classificato: 600 euro e diploma di merito

Secondo classificato: 300 euro e diploma di merito

Terzo classificato: 200 euro e diploma di merito

SEZIONE F:

Primo classificato: 600 euro e diploma di merito

Secondo classificato: 300 euro e diploma di merito

Terzo classificato: 200 euro e diploma di merito

QUI il bando del concorso

QUI la scheda di partecipazione