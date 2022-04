Animale sull’autostrada A21 tra Asti e Villanova, disagi per il traffico

Disagi per il traffico per chi deve percorrere il tratto astigiano dell’autostrada A21 Torino Piacenza.

In questo momento nel tratto compresa tra i caselli di Asti Est e Villanova Barriera, in direzione Torino, si è formata una coda di oltre 2 km a causa della presenza di un animale sulla carreggiata di marcia. Non è stato comunicato di quale animale si tratti, sono in corso le operazioni per la cattura e liberare così la strada.