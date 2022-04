Ancora Italia presenta il suo candidato a sindaco: una lista che vuole unire ideali di sinistra e valori di destra

Una location insolita per la presentazione della lista astigiana di Ancora Italia, il partito che ha come ideologo di riferimento il filosofo Diego Fusaro e che guarda “oltre alla destra e alla sinistra”: i candidato a sindaco e i candidati consiglieri, accompagnati da alcuni esponenti del direttivo nazionale si sono trovati al parco della Resistenza per illustrare nomi e temi della loro campagna elettorale.

Alla presentazione della lista e del candidato sindaco, Maurizio Tomasini, sono intervenuti Francesco Toscano, Presidente Nazionale, Antonello Cresti, vicepresidente Nazionale, il militante astigiano Paolo Borgognone, storico, saggista. A condurre la coordinatrice Anna Ottaviani.

Piena applicazione della Costituzione e lotta al pensiero neoliberista

“Ancora Italia si pone un duplice obiettivo di fondo – spiegano i relatori che sono intervenuti alla presentazione – da un lato la piena applicazione della Costituzione del ’48 e dall’altro la lotta al neoliberismo.

Siamo un partito “oltre la destra e la sinistra: per pensare ed agire altrimenti”: Ancora Italia è portatore degli ideali della sinistra (welfare, lavoro, solidarietà, diritti e tutele sociali) ed i valori della destra (stato nazionale sovrano, famiglia, lealtà, onore, spiritualità e trascendenza) e, forte dei propri principi, si colloca in una posizione di centro, moderata e propensa al dialogo verso tutte le forze politiche Amiche in grado di passare, unite, dalla

protesta alla proposta. Il progetto di Ancora Italia è quello di proporre una presa di coscienza culturale collettiva di una possibile alternativa all’attuale dominio del “pensiero unico”, politicamente corretto ed eticamente corrotto”

I punti del programma

Diversi i punti del programma per questa “prima volta” della lista nella competizione elettorale astigiana.

MONETA COMPLEMENTARE: Adozione istituzionale di una moneta complementare stabile, che permetta di incrementare la ricchezza degli individui e la capacità di spesa pubblica in ambiti strategici, come welfare, cultura, decoro urbano.

DEMOCRAZIA DAL BASSO: Riconoscimento e presa in carico in qualità di portavoce a livello istituzionale delle istanze dei gruppi spontanei territoriali; promozione dei gruppi di acquisto solidale; formazione di comitati locali territoriali per l’attivazione dei processi di democrazia diretta consapevole e responsabile, dal basso verso l’alto.

APP DEL TERRITORIO: Soluzioni avanzate di relazioni con il pubblico mediante l’utilizzo di una App per dialogare con la P.A., segnalare eventuali problematiche e/o soluzioni, scambiare informazioni in tempo reale con e sul territorio.

CULTURA, FORMAZIONE, BENESSERE PSICOFISICO: Incentivazione di attività culturali, formative, ricreative e sportive volte a incrementare cultura e consapevolezza nei cittadini e ad accrescere il benessere psicofisico, con un’attenzione particolare verso bambini e ragazzi. Asti si fa promotrice del “Festival per la diffusione del pensiero critico”.

GESTIONE KEYNESIANA DELLE RISORSE E DEI BENI PUBBLICI: Divieto di svendita dei beni immobiliari strategici o di beni comuni di interesse storico-architettonico per far fronte a voci di spesa corrente.

TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITÀ: Iniziative per favorire lo sviluppo di attività e tipicità del territorio, quali enogastronomia, turismo, beni culturali, artigianato, prodotti tipici, piccoli produttori locali.

WELFARE, SANITÀ E SERVIZI PUBBLICI: Incremento della sanità e dei servizi pubblici locali con la massima attenzione alle esigenze delle famiglie e degli individui che necessitano di maggiore aiuto; tutela e aiuto ai sospesi e a chi ha perso il lavoro a seguito dei recenti provvedimenti governativi; sostegno ai ragazzi esclusi dall’attività sportiva.

BANCA DEL TEMPO COMUNALE: Mutuo aiuto tra i cittadini della comunità locale che, mettendo a disposizione le loro risorse, contribuiscono al miglioramento del benessere collettivo.

I candidati in lista

Al momento sono 19 i candidati che appoggeranno Maurizio Tomasini nella sua corsa elettorale: Sara Andreacchio, Lea Barbarotta, Valentina Caccavale, Cinzia Cerrina, Andrea Gerbo, Marco Lascala, Giuseppina Lazzaro, Ivano Masoero, Cristina Monica Militerno, Anna Ottaviano, Silvia Pagliano, Maria Palumbo, Gabriella Paracchino, Davide Pavia, Giuliano Porcellana, Isabella Rosino, Roberto Rossi, Giorgio Sorrentino e Salvatore Tona.