Serata di presentazione per Fratelli d’Italia Asti ieri sera, mercoledì 13 aprile, all’Enjoy Center di Asti in vista delle prossime elezioni amministrative. Una serata evento che prevedeva anche la cena e il concerto della Super Cerot Band.

Come era già nell’aria il partito del vicesindaco Marcello Coppo, dei consiglieri Luigi Giacomini, Paolo Bassi e Federico Cirone, saliti sul palco insieme a Sergio Ebarnabo, ha confermato il suo sostegno al candidato sindaco Maurizio Rasero, che a sua volta ha confermato di essere il candidato del Centro Destra. Presenti in sala molti dei candidati consiglieri ed alcuni sindaci di comuni astigiani.

Ad aprire la serata l’inno di Mameli, poi ha preso la parola Luigi Giacomini che ha ripercorso brevemente la storia del partito; sono seguiti i brevi interventi dei consiglieri Cirone e Bassi che hanno parlato della loro esperienza agli altri candidati consiglieri, poi è intervenuto Marcello Coppo che ha elencato tutto quello che l’attuale amministrazione ha fatto in questi cinque anni e quello che c’è ancora da fare. Da parte di tutti la conferma del sostegno al sindaco Rasero, per dare seguito al programma elettorale di cinque anni fa che è sempre stato pensato in un ottica di poter amministrare la città per dieci anni.

Maurizio Rasero ha ringraziato per il sostegno e la fedeltà dimostrata in questi cinque anni in cui ha sempre avuto il sostegno da parte di Fratelli d’Italia, ha ribadito che anche quando si avevano idee diverse c’è sempre stato un confronto aperto e leale ed infine ha confermato che è il candidato sindaco di una coalizione di centro destra.