Amministrative Asti 2022, la Lega conferma il sostegno a Maurizio Rasero

Questa mattina, venerdì 1° aprile, presso la sede della Lega Salvini Asti si è tenuta la conferenza stampa riguardo le imminenti elezioni amministrative della Città di Asti, in cui la Lega ha confermato il proprio sostegno al candidato sindaco Maurizio Rasero.

Erano presenti l’On. Andrea Giaccone, il VicePresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, l’Assessore Marco Bona, la Capogruppo Monica Amasio, il Consigliere Comunale Pierfranco Verrua e il candidato a Sindaco Maurizio Rasero.

“La scelta di confermare il sostegno a Rasero è la logica conseguenza di un percorso, sin dalla precedente campagna elettorale abbiamo parlato di un percorso temporale della durata di dieci anni di amministrazione per poter realizzare tutto quello che era in programma, e quindi il rapporto prosegue, ancor di più dopo i due anni di pandemia” ha esordito Andrea Giaccone.

E’ intervenuto anche il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso: “Siamo qua per dimostrare vicinanza alla città, il rapporto tra Regione e Asti è straordinario su tutti i temi dal turismo alla sanità, settore in cui voglio sottolineare il gran lavoro svolto da tutti in questi due anni di pandemia. Il programma delle Lega, che sarà condiviso con il resto della coalizione, sarà di pochi punti ma con un obiettivo ben chiaro: portare Asti ad un livello medio alto in tanti settori, dal turismo all’agricoltura alla logistica semplificata”.

L’assessore Marco Bona ha ribadito le ragioni della conferma del sostegno a Rasero: “Il nostro appoggio si base su due fattori: in questi 5 anni c’è sempre stata unità di intenti e anche noi vogliamo dare un seguito ad un programma che prevedeva già dieci anni di amministrazione. Tante cose sono state fatte, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza con l’assunzione di nuovo personale per la polizia locale, la costituzione dell’unità cinofila all’interno della stessa e tante altre azioni che hanno permesso ad Asti di migliorare la propria posizione nella classifica della sicurezza.”