Mercoledì 13 Aprile si è celebrata la Giornata del Merito all’IIS P. Andriano di Castelnuovo Don Bosco. Una giornata che ormai, dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, si è deciso di organizzare in primavera, per poter usufruire degli ampi spazi all’aperto a disposizione della scuola, data la situazione pandemica non ancora del tutto terminata.

Gli studenti con la media più alta conseguita nell’anno scolastico 2020/21 sono stati premiati con una borsa di studio, alcune finanziate dalla scuola, altre dal Rotary Club e dai Lions, altre ancora dalle famiglie dei docenti Michele Amicarelli ed Ennio Corazza, quest’ultimo venuto a mancare solo poche settimane fa. E’ forte il loro spirito che alberga ancora tra le nostre aule e commosso è stato il ricordo del prof. Corazza da parte della prof.ssa Gianna Corazza, insieme alla classe V del corso Meccanico.

Non sono mancati i rappresentanti di enti locali, associazioni del territorio e istituzioni, nonché privati cittadini, ex studenti ed ex docenti dell’istituto. Alla manifestazione sono, infatti, intervenuti la dott.ssa Martina Gado, dirigente dell’IIS Castigliano di Asti, di cui l’Andriano fa parte, il presidente della provincia di Asti, Paolo Lanfranco, l’assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi, l’assessore alla cultura e all’istruzione del comune di Castelnuovo, Valentina Pezzutti, il signor Felice Andriano, figlio del fondatore della scuola, rappresentante anche dell’associazione Alpini, i rappresentanti dei Lions Gian Adriano ed Eraldo Gatto, e il prof. Romagnoli del Rotary Club, associazioni che hanno sempre sostenuto l’Andriano: oltre a donare alcune borse di studio, offrono la possibilità di andare all’estero a fare esperienze formative e di stage, uno studente di una classe IV del corso meccanico partirà quest’anno per un’esperienza in Serbia dopo la fine della scuola. Erano presenti anche rappresentanti della ditta Gamba automazioni di Riva presso Chieri, una realtà all’avanguardia che investe molto sugli studenti della nostra scuola, uno dei soci è ex allievo proprio della scuola, la ditta Lazzero tecnologie di Chieri e il sig. Perna Costantino, appassionato imprenditore, ora impegnato anche nella produzione di strumenti utili nel mondo della disabilità: è colui che ha realizzato la carrozzina utilizzata nel film Corro da te con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. I tre interventi dei rappresentanti del mondo dell’imprenditoria hanno posto l’accento sull’importanza degli istituti professionali, sulla validità dell’Andriano come istituto, sulla scuola come collegamento e prospettiva aperta sul mondo del lavoro, sul lavoro come passione che crea altro lavoro.

E’ intervenuto anche il sig. Roberto Deideri, il quale dallo scorso anno ha voluto istituire un premio per lo studente del corso Manutenzione che otterrà il voto più alto all’esame di maturità. Il premio consta in un contributo in denaro e la possibilità di assistere alle prove della Formula 1 o del MotoGP nel circuito di Monza. Il premio è in memoria del padre Paolo, titolare di un’officina meccanica situata a Castelnuovo e costruttore di un modello di Formula 3 esposto al museo dell’automobile di Torino.

L’intervento del responsabile di sede, il prof. Manello, ha sottolineato l’impegno della scuola, dei docenti e degli studenti che contribuiscono a costruire ogni giorno una realtà composita, non semplice, ma indispensabile per un territorio come il nord astigiano. Mentre la DS dell’istituto, la dott.ssa Martina Gado, ha voluto incoraggiare gli studenti con un applauso, ricordando i due anni appena trascorsi e le mille difficoltà che tutto il mondo ha dovuto superare e con cui ancora si confronta, come le difficoltà generate dalla DAD o dalle limitazioni a scopo sanitario preventivo.

Il presidente della provincia ha ribadito l’impegno delle istituzioni nei confronti della struttura della scuola: è in cantiere, infatti, la costruzione di una grande palestra in struttura biodinamica, con una tribuna e posti a sedere per 100 persone, un progetto ambizioso, possibile grazie ai fondi del PNRR e a servizio non solo della scuola, ma di tutta la comunità territoriale. Il progetto dovrebbe prendere forma nel corso del 2023, mentre per il 2022 si è in attesa di un altro cantiere, quello che porterà una nuova ala all’istituto, con 8 nuovi spazi adibiti a laboratori.

Alla manifestazione era presente anche il signor Marchisio, il quale in occasione dei 50 anni dell’IIS Andriano ha scritto un testo che è stato letto dalle allieve di 4^ socio. Il signor Marchisio ha voluto essere presente con la sua testimonianza sull’importanza del nostro Istituto e sulla lungimiranza del dottor Pietro Andriano, che si era molto impegnato affinché a Castelnuovo nascesse un polo dedicato alla formazione dei giovani nel campo della meccanica industriale. A questi si sono aggiunti i ricordi del prof. Romeo Siciliani, memoria storica dell’istituto, da 33 anni nella scuola, di cui 29 passati all’Andriano. Un estratto del suo racconto è stato letto da alcuni ragazzi delle classi quarte e quinte. Egli ha voluto ribadire il clima umano unico dell’IIS Andriano e ha invitato gli studenti a saper cogliere, dietro ai rimproveri espressi talvolta con forza dai docenti, l’intento educativo e formativo rivolto a tutti.

Gli studenti premiati sono stati:

SCIARRETTA CLELIA 2AS

ZANCHIN UMBERTO 3AM

COPPOLA CHRISTIAN 3AI

PASSARELLA UMBERTO 3AI

PANZA LORENZO 4AM

FIORASI LORENZO MARCELLO 4AT

ORRÚ SOFIA 4AS

SAVIETTO RICCARDO 4AI

CRAVINO ALBERTO 5AE

ZUCCA ALESSANDRO 5AT

DI FAZIO ANASTASIA 5AM

BENEDICENTI ELENA 5AS

HONDO DENNIS 5AI