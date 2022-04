All’Istituto agrario Penna arriva la mostra “Le madri della Repubblica”

Dal 19 maggio al 18 giugno, nei locali dell‘Istituto Agrario Penna sarà ospitata la mostra “Le madri della Repubblica“, organizzata in collaborazione con l’Associazione Toponomastica femminile.

Nata come gruppo spontaneo di ricerca nel 2012, Toponomastica femminile si è costituita in Associazione nel 2014 con l’intento di restituire voce e visibilità alle donne che hanno contribuito, in tutti i campi, a migliorare la società.

La mostra “Le Madri della Repubblica” si propone di far conoscere alla cittadinanza ed alle giovani generazioni, coerentemente con gli obiettivi dell’ Associazione, le 21 donne elette il 2 giugno 1946 nell’Assemblea Costituente apportando il loro contributo alla stesura ed all’ approvazione della Costituzione della Repubblica Italiana.

Le donne, per la prima volta potevano non solo ascoltare, ma anche prendere parte attivamente alla vita politica. Furono elette 21 donne alla Costituente godendo per la prima volta in Italia dell’elettorato attivo e passivo a partire dal 1946.

Le donne avevano partecipato alla Resistenza, subendo pesanti conseguenze: processi, perdita del lavoro, deportazioni in campi di concentramento. Attraverso questi eventi di portata storica, le donne portarono nella cultura politica, sociale e civile del paese un contributo straordinario, destinato a rimanere per sempre.

Grazie al contributo delle 21 Madri Costituenti, vennero introdotti nella Costituzione della Repubblica Italiana i principi di pari dignità sociale e l’uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini (art. 3), la parità tra uomini e donne in ambito lavorativo (art.4 e art.37), l’ uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all’interno della famiglia (art.29), la tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori dal matrimonio (art. 30), le misure economiche a sostegno della famiglia (art. 31), la parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di uguaglianza (art. 51).

La mostra “Le Madri della Repubblica” si propone di rendere il doveroso riconoscimento alle poche, ma tenaci, donne elette il 2 giugno del 1946 nell’Assemblea Costituente che sono state determinanti nella scrittura delle regole e dei principi fondativi della democrazia italiana.

La mostra è gratuita ed è aperta a tutti i cittadini interessati a visitarla nei normali orari scolastici.

Per informazioni si è pregati di telefonare alla segreteria dell’Istituto al seguente numero 0141 214187.