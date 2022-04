Alla Croce Rossa di Asti si preparano istruttori e coordinatori per insegnare alla popolazione

Grande impegno della Croce Rossa Italiana, Comitato di Asti, nel formare nuovo personale che avrà il compito di svolgere funzioni di coordinamento personale e attività didattiche.

Attività importanti che il Centro Formazione CRI astigiano, con la sua responsabile Valentina Brezzo, sta portando avanti per aumentare il numero di istruttori che, a loro volta, svolgeranno servizi di preparazione e formazione alla popolazione.

Gli ultimi impegni formativi che hanno coinvolto il comitato di Asti riguardano nello specifico un corso per Coordinatore delle attività di Emergenza, inteso a concretizzare fattivamente l’impegno di Croce Rossa negli interventi di protezione civile. Il Comitato di Asti partecipa con il Delegato di Area a questo percorso che consentirà di supportare le attività di emergenza e il processo decisionale, garantendo il collegamento del personale nelle sale operative e sul campo.

Altri volontari, inoltre, hanno appena completato il modulo di formazione trasversale che consente l’accesso ai diversi livelli di formazione superiore. La Croce Rossa mira, infatti, a concretizzare la formazione dell’adulto come oggetto delle attività di apprendimento sviluppando percorsi mirati proprio all’acquisizione di tecniche didattiche efficaci per gli specifici ambiti operativi dell’Associazione. I volontari, così formati, potranno specializzarsi nelle attività sanitarie, sociali, di emergenza o volte alla cooperazione internazionale e migrazioni. Avere personale preparato e opportunamente istruito consente a Croce Rossa di offrire professionalità sempre più specifiche per rispondere alle molteplici esigenze di tutta la popolazione.

Un altro aspetto nel quale Croce Rossa di Asti ha investito è la formazione di personale competente nella funzione di bisogni e progettazione, un’attività indispensabile per poter acquisire le nozioni e gli strumenti necessari per svolgere un’analisi di contesto: settore, beneficiari e ter ritorio di intervento per riconoscere i bisogni concreti del territorio nel quale il comitato opera e poter pianificare strategie idonee.

Grande attenzione è stata riservata alla formazione di istruttori BLSD, manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore. Sono stati certificati nuovi docenti che si uniranno al già cospicuo numero di insegnanti CRI nel preparare la popolazione sulle attività da attuare tempestivamente in caso di arresto cardiaco improvviso con l’utilizzo del defibrillatore semia permette di salvare vite utomatico esterno. La conoscenza delle giuste tecniche ed è una delle missioni più importanti della Croce Rossa.

Centro antiviolenza

Il CAV di Asti ha istituito uncorso pr 22 nuove operatrici di Asti e di Mahti rispondendo al Piano Regionale che chiede una formazione continua e costante delle proprie operatrici. Il corso della durata di 32 ore ha avuto luogo nella see di via Ugo Foscolo dai docenti e dai formatri del CAV. La formazione è stata vidimata dall’Agenzia di formazione Enaip di Asti. Le operatrici e i consulenti del CAV sono volontari/volontarie IIVV, medici, psicologi, councellor e avvocati.

Nel 2021 sono state seguite 70 donne per un totale un totale di 350 colloqui, sono state messe in protezione 12 donne e relativi figli minori per un totale di 60 giorni di protezione e sono state smaltite 750 telefonate. Il CAV inoltre è collegato inoltre con il numero di pubblica utilità 1522.