Alla Caffetteria Al Conte Verde la Pasqua vale doppio

Si può proprio dire che alla Caffetteria Al Conte Verde, in Via Conte Verde 80, ad Asti, la Pasqua vale doppio!

Infatti è prevista una speciale promozione: chi prenota entro il 5 aprile uova di Pasqua e colombe senza glutine avrà diritto al doppio dei punti sulla tessera fedeltà. Si può prenotare telefonicamente al 3470794878.

Insomma, invece di un punto per ogni euro speso, se ne riceveranno due: una bella occasione per racimolare punti per chi ha già la tessera, oppure una buona occasione per farla se non la si ha ancora.

Ma non finisce qui. Paola Bertone ha pensato anche ad un’altra specialissima promozione per chi sceglierà la colomba senza glutine.

Prenotandola entro il 5 aprile, oltre ai punti doppi, si avrà anche la possibilità di acquistare quattro brioche senza glutine al prezzo promozionale di 9,50 euro.

Si preannuncia dunque una dolce Pasqua, molto golosa, gluten free, e decisamente generosa!

Per ulteriori informazioni:

Caffetteria Al Conte Verde

Via Conte Verde 80

14100 Asti

Tel: 3470794878