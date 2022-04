Alla Bottega Rava Fava prosegue la campagna “Costruttori di Economia di Pace”

Prosegue dal 20 al 30 aprile alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 ad Asti: ‘Costruttori di Economia di Pace’ con una nuova realtà impegnata in zone di guerre nel costruire economia di pace.

La Cooperativa agricola Insieme nasce nel 2003 vicino a Srebanica in Bosnia ed Erzegovina sulle macerie della guerra balcanica.

Donne, spesso madri e vedove, si riuniscono per trovare una soluzione per vivere in un paese distrutto: iniziano la coltivazione biologica di piccoli frutti (more, lamponi e mirtilli) che vengono trasformati in marmellate e succhi di frutta che grazie al supporto di Altromercato vengono vendute nella rete delle Botteghe del Mondo italiane.

Diventano il simbolo dei piccoli frutti della pace.

In questo periodo la Cooperativa della Rava e della Fava vuole sostenere i prodotti di questa cooperativa nata come risposta alle conseguenze della guerra come seme di un’economia virtuosa di pace.

PICCOLI FRUTTI DELLA PACE APRILE 2022 -COSTRUTTORI ECONOMIA DI PACE