Alla Bottega Rava e Fava di Asti i dolci pasquali artigianali di Libero Mondo

Per Aspettando Pasqua nuovo appuntamento sabato 9 aprile alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 ad Asti dove sarà presentata la variegata proposta di eccellenze dolciarie pasquali artigianali bio ed equo solidali made Libero Mondo di Bra.

In particolare si conoscerà E Quality il marchio proprio di eccellenza con la produzione di colombe (classica, cioccolato e pesca, cioccolato e pera e al gran passito con uvetta in infusione da uve Moscato passito) e le tre uova pasquali al gianduja con nocciole, fondente all’arancia e fondente al 90%.

Libero Mondo si avvale di laboratori del nostro territorio e cura il confezionamento manuale nel proprio laboratorio. Una parte dell’offerta è dedicata ai più piccoli con campanelle di cioccolato abbinate a pupazzi in stoffa provenienti dallo Sri Lanka realizzati artigianalmente dalla cooperativa femminile Selyn. Tutta la produzione risponde a criteri di sostenibilità sociale ed ambientale.

LiberoMondo è una cooperativa sociale nata nel 1997 dall’esperienza di una precedente associazione per proporre un commercio equo e solidale che promuove giustizia sociale ed economica sia nel Sud che nel Nord del Mondo, operando a favore dei produttori di Africa, America Latina, Asia e offrendo, in Italia, una concreta possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto per le persone che provengono da situazione di disagio sociale o sono diversamente abili.

Per questo LiberoMondo è una cooperativa sociale di tipo b, con propri laboratori di produzione di prodotti alimentari di commercio equo e solidale, e collabora con altre organizzazioni italiane impegnate a promuovere un’economia attenta alle persone e all’ambiente. LiberoMondo si relaziona direttamente con oltre 90 gruppi di produttori, in 30 paesi di Africa, America Latina e Asia. Garantisce il pagamento di prezzi equi, il prefinanziamento della produzione con almeno il 50% del valore degli ordini, relazioni stabili e continuità degli acquisti (che danno la possibilità ai produttori di programmare le proprie attività con maggiore sicurezza) e il supporto per lo sviluppo di progetti sociali e ambientali.

ASPETTANDO PASQUA CON LIBERO MONDO