Alla Biblioteca Astense torna il Premio Topo, dedicato ai giovanissimi lettori

Dopo la pausa nel 2021 causata dalla Pandemia, torna il Premio Topo per un pomeriggio di buone letture e sorrisi di bimbi.

Grazie al sostegno dell’Inner Wheel Astigiano, la Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti assegna anche quest’anno il premio “Topo di Biblioteca”, dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni che nel corso del 2021 hanno preso in prestito e letto il maggior numero di libri. Alla premiazione, che avrà luogo mercoledì 6 aprile alle 18 nella Sala delle Colonne della Biblioteca Astense con la consegna ai vincitori di pergamene e buoni per acquisto di libri, seguiranno letture “topesche” ad alta voce a cura di Karim Soufellou della sezione Bibliobimbi e Ragazzi della Biblioteca.

Da Topolino a Geronimo Stilton, da Topo Gigio a Remy, il topo-cuoco di Ratatouille reso famoso dal film della Disney, ma protagonista anche di una simpatica serie di volumi, sono numerosi i topolini nei libri per ragazzi e le

loro avventure sono le più adatte per il Premio Topo. Concluderà la manifestazione una golosa merenda.

Il premio Topo è oramai un appuntamento consolidato, che vede la partecipazione di tanti piccoli lettori, accompagnati dai genitori e dai nonni. L’ultima edizione si è tenuta nel gennaio 2020: in quella occasione l’Inner Wheel Astigiano ha voluto dare un ulteriore segnale di interesse per l’attività della biblioteca a sostegno della lettura dei più piccoli, stanziando un contributo speciale che ha permesso di acquistare nuovi scaffali per la sala della Bibliobimbi e Ragazzi, scatole per la circolazione dei libri nelle scuole materne e nelle biblioteche del territorio e tanti libri nuovi per i piccoli lettori di oggi e di domani.

Tutti, grandi e in questo caso soprattutto piccini, sono invitati. Ingresso libero secondo le normative vigenti.

Per maggiori informazioni 0141593002 www.bibliotecastense.it

[Nella foto i Topini premiati nel 2020]