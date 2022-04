Alba: venerdì alle ore 21 l’Orchestra Sinfonica Luxembourg Philharmonia si esibirà al Teatro Sociale

L’Alba Music Festival e il Comune di Alba inaugurano la stagione di primavera al Teatro Sociale “Giorgio Busca” con uno straordinario Concerto sinfonico. Venerdì 8 aprile 2022 alle ore 21 si esibirà l’Orchestra Sinfonica Luxembourg Philharmonia, compagine che celebra quest’anno il suo 42esimo anniversario attraverso una prestigiosa tournée nell’Italia del nord, che comprende il Teatro Pavarotti di Modena, il Teatro Ponchielli di Cremona, le Serate Musicali di Milano e, per finire, il Teatro Sociale ”Giorgio Busca” di Alba.

L’Orchestra Filarmonica del Lussemburgo Luxembourg Philharmonia, sarà presente a Alba con un organico di 65 professori d’orchestra e presenterà in questa occasione un repertorio sinfonico tra otto e novecento, che comprende l’Ouverture dall’Oberon di von Weber, la più celebre sinfonia di Čajkovskij, la monumentale quinta sinfonia, e il concerto per pianoforte di Šostakóvič. Alla tastiera in quest’ultimo brano, il giovane talento italiano Pietro Bonfilio, mentre la direzione del concerto sarà affidata all’esperta bacchetta del danese Martin Elmquist, che dopo la formazione al Conservatorio Reale Danese nel 1976, ha debuttato con l’Orchestra Sinfonica di Arhus per poi trasferirsi in Italia dal 1983 al 1991, dove ha diretto l’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli. Dal 1991 vive in Lussemburgo, dove è direttore della Filarmonica del Lussemburgo, della Larochette Symphonic Orchestra e direttore ospite dell’Orchestra Filarmonica di Lisbona.

Il giorno seguente il programma concertistico sarà registrato per la produzione internazionale di un CD per la casa discografica olandese Brilliant Classics, tra le più note e diffuse a livello mondiale, che porterà quindi il Teatro Sociale tra le grandi sale che hanno ospitato le sue registrazioni.

Ingresso e prenotazione posti:

Ingresso singolo: 10 euro

acquistabile sul sito www.albamusicfestival.com (pagamento tramite bonifico bancario, PayPal o carta di credito):

Ingresso gratuito per gli studenti delle Scuole albesi di ogni ordine e grado, della Scuola Media a indirizzo musicale “Sandro Pertini”, del Liceo Musicale “Da Vinci” e del Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”; si consiglia la prenotazione dei posti gratuiti tramite il sito www.albamusicfestival.com.

In caso di disponibilità di posti, i biglietti potranno essere acquistati il giorno del concerto dalle ore 20 presso il botteghino del Teatro.

Informazioni

Comune di Alba, Teatro Sociale “G. Busca”

Tel. 0173.292470 – teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Alba Music Festival

Tel. 0173.362408 – info@albamusicfestival.com

www.albamusicfestival.com