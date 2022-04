Alba: al via l’edizione 2022 di “Estate insieme ad Alba” dal 20 giugno al 29 luglio 2022

Il Comune di Alba con il Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero e grazie alla disponibilità di associazioni ed enti del territorio, promuove, anche quest’anno, le attività estive per bambini e ragazzi residenti ad Alba, di età compresa tra i 6 ed i 17 anni.

Le attività di “Estate Insieme ad Alba” si terranno dal 20 giugno al 29 luglio 2022, divise su tre turni di due settimane ciascuno, saranno differenziate per fasce di età e organizzate in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di prevenzione ed igiene dettate dalle normative nazionali e regionali.

Il primo turno sarà da lunedì 20 giugno fino a venerdì 1 luglio; il secondo turno sarà da lunedì 4 luglio a venerdì 15 luglio; il terzo turno sarà da lunedì 18 luglio a venerdì 29 luglio 2022. I centri saranno aperti dalle 8.30 alle 17.00.

La tariffa per ogni turno (pasto escluso) è la seguente:

· 100 euro per un figlio;

· 150 euro per due figli;

· 200 euro per tre figli.

Le attività saranno finalizzate al permettere ai ragazzi e alle ragazze di realizzare esperienze di incontro con i coetanei, di confronto e relazione nel gruppo dove gli animatori ne garantiranno il contesto e faciliteranno la sua realizzazione attraverso la gestione delle proposte. Saranno dedicati momenti specifici alle attività culturali, ludico-ricreative e sportive anche in collaborazione con altre realtà territoriali. La città ed il quartiere saranno ambiti con cui i singoli centri si rapporteranno.

La maggioranza dei centri ospiterà anche adolescenti delle scuole superiori.

Le iscrizioni saranno sabato 14 maggio dalle 10.00 alle 12.30, lunedì 13 e martedì 17 maggio dalle 16.00 alle 18.30 direttamente nei singoli centri:

Estate Insieme Mussotto – Scuola Primaria Mussotto – turni 1-2-3

Parrocchia della Trasfigurazione – Via C. del Piano, 30

doriana.cencio@progettoemmaus.it – 349 1066623

Iscrizioni: Scuola dell’Infanzia NS del Suffragio – Strada Guarene, 7

Elementari-Medie-Superiori

Estate Sport 2022 – Apro Formazione – turni 1-2-3

G.S. San Cassiano ASD – Str. Castelgherlone, 2/a

estateragazzisanca@gmail.com- 328 7753281

Iscrizioni: Scuola APRO

Elementari-Medie

Centro Camp d’Ista’ – Palavolley – Bocciofila – Camp 2 – turni 1-2-3

San Paolo Sport ASD – C.so M. Coppino, 43

campdista@gmail.com – 351 7860019

Iscrizioni: Palavolley Via G. Dalla Chiesa, 24

Elementari-Medie-Superiori

I Care Summer – Oratorio del Duomo – turno 1

Oratorio Duomo APS

mauri.penna@gmail.com – 333 7039866

Iscrizioni: Casa della Giovane – Via Sen. Como, 3

Elementari-Medie-Superiori

Centro Il Pianeta Cristo Re – turni 1-2-3

Oratorio Cristo Re – Coop il Pianeta – P.zza Cristo Re

centriestivipianeta@gmail.com- 340 7306578

Iscrizioni: Parrocchia Cristo Re

Elementari-Medie-Superiori

Centro Un’Estate Olimpica – turni 1-2-3

Stadio A. Manzo San Cassiano – Coop. Il Pianeta

centriestivipianeta@gmail.com – 338 6543002

Iscrizioni: Stadio A. Manzo San Cassiano

Elementari-medie-superiori

Ubuntu Camp Centro Anziani Via Rio Misureto – Scuola Pertini – turni 1-2-3

Associazione PONS APS

ubuntucamp.pons@gmail.com – 349 8939263

Iscrizioni: Centro Anziani – Via Rio Misureto, 3

Elementari-Medie-Superiori

Parrocchia Divin Maestro – Oratorio – turni 1-2

Parrocchia Divin Maestro

verocinardo@hotmail.it – 338 2068280

Iscrizioni: Oratorio

Elementari