Al via Passepartout Cinema: quattro proiezioni in Sala Pastrone

Come anteprima del festival Passepartout 2022 “Fragile Occidente”, dal 7 al 28 aprile alle 17.30 in Sala Pastrone, torna Passepartout Cinema, con quattro proiezioni di film a tema in collaborazione con il Cinecircolo Vertigo.

Giovedì 7 aprile alle 17.30 primo appuntamento con “La marcia su Roma”, regia di Dino Risi (1962), introdotto da Mario Renosio, direttore scientifico dell’ISRAT. Prossimi appuntamenti: 14 aprile “Il Federale” (regia Luciano Salce, 1961), introdotto da Nicoletta Fasano; 21 aprile “Il labirinto del silenzio” (regia Giulio Ricciarelli, 2014), introdotto da Franco Rabino; 28 aprile ““Il caso Spotlight” (regia Tom McCarthy, 2015), introdotto da Renato Damiano. ngresso libero nel rispetto delle normative vigenti. Info su: su www.passepartoutfestival.it