In Regione Salerio di Costigliole d’Asti iniziano i lavori finanziati dall’amministrazione comunale che prevedono la realizzazione di una pista ciclopedonale a raso, lungo viale G. Marconi, sul lato ovest della S.P. 41.

La larghezza progettuale della banchina è di 150 cm, oltre a una fascia larga circa mezzo metro costituente un margine di sicurezza sul lato strada.

Gli strati funzionali di tale opera sono i seguenti:

– Realizzazione di un sottostrato di terreno compattato e rullato;

– La stesa di uno strato separatore e distributore dei carichi in geotessuto;

– La realizzazione di uno strato in pietrisco, spessore circa 10/20 cm;

– La realizzazione di uno strato resistenza in misto granulare stabilizzato, spessore circa 10 cm;

– La realizzazione di un tappetino in pavimentazione bituminosa secondo le regole dell’arte;

– La coloritura della pavimentazione della pista ciclabile tramite resina acrilica che fornisca adeguate garanzie in materia di resistenza all’usura.

Contestualmente alla realizzazione della pista ciclopedonale, sono ovviamente in previsione dei sottoservizi.

In particolare si prevede la realizzazione della linea di illuminazione pubblica lungo tale tracciato e, vista l’interferenza tra il fossato stradale e la pista ciclopedonale, si prevede l’intubamento del collettore tramite il ricorso a tubazioni in cemento.