Al via a Bubbio l’ottava edizione di Vignette in Vigna

Tutto pronto per l’ottava edizione di Vignette in Vigna, iniziativa unica a livello nazionale che mette insieme sorrisi e umorismo con le eccellenze del vino biologico in un territorio straordinario come è quello di Bubbio e della Langa astigiana.

Tutto è nato 8 anni fa, da un incontro fortunato tra gli ideatori dell’iniziativa, il vigneron di quarta generazione Gianfranco Torelli e Roby Giannotti, cartoonist e matita storica della Gazzetta dello Sport per oltre 17 anni ma anche artista e designer che proprio in quell’anno partecipava, per la prima volta, al progetto “Dal mare alle Langhe”, con l’organizzazione di Elisa Gallo, Morgana Caffarelli, Antonio Rossello, Federico Marzinot e vari artisti liguri esponendo i suoi lavori nell’ex Oratorio dei Battuti.

Nel 2015 nasceva così la prima edizione di “Vignette in Vigna”: un percorso en plen air di 40 vignette sul tema del vino, appese ai filari delle vigne di Moscato d’Asti DOCG nella collina di San Grato, dove è nato il primo vino biologico certificato d’Italia. Da allora ogni anno Vignette in Vigna si svolge con nuove iniziative sempre diverse, come la Vignetta più lunga d’Italia disegnata nel 2017 su una “striscia” di oltre 70 metri di lunghezza oltre a laboratori di fumetti e di acquarelli con il vino realizzati all’aperto, mentre altre iniziative che legano arte, fumetto, ricette e territorio sono nate sempre a partire dal 2015 con l’Agriturismo Tre Colline in Langa della cuoca contadina Paola Arpione, con la Tota Vinvera Slow Walking, camminata enogastronomica in Langa Astigiana e il personaggio a fumetti Mago Plin.

L’ottava edizione di Vignette in Vigna si terrà sabato 23 aprile 2022, in concomitanza con la straordinaria tradizione del Polentone di Bubbio, giunto alla sua 101a edizione e organizzato grazie all’impegno costante della Pro Loco di Bubbio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Vignette in Vigna osserverà nella giornata di sabato 23 aprile il seguente orario: dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 19 con l’inaugurazione del nuovo allestimento delle 40 vignette sul tema del vino, esposte all’aperto tra i filari dei vigneti Torelli nella collina di San Grato, con ingresso gratuito per il pubblico. Per l’occasione l’autore sarà presente, nell’arco della giornata, per accompagnare i visitatori nel nuovo percorso all’aperto che terminerà immancabilmente con una degustazione di un calice di vino offerto nella Cantina Torelli.

Vignette in Vigna sta diventando sempre di più un percorso d’arte permanente tra i vigneti, come spiega Roby Giannotti “Quest’anno daremo a Vignette in Vigna una durata temporale molto ampia, dal Polentone del 23 aprile fino all’antichissima Fiera di San Simone che si terrà in autunno e, grazie alla disponibilità di Gianfranco, un orario di visita ben definito, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, per far coesistere le esigenze di lavoro in vigna con la possibilità di visitare il percorso fumettistico. E’ un modo originale per avvicinarsi al territorio e conoscere le eccellenze enologiche come i vini Torelli, con una sala degustazione nella cantina di San Grato suggestiva e ricca di opere d’arte”.

Le due grandi novità di quest’anno le racconta Gianfranco Torelli: “Abbiamo completato in questi giorni il nuovo allestimento delle vignette di Roby Giannotti in un percorso che ci permetterà di visitare i nostri filari di Moscato d’Asti DOCG biologico nella collina di San Grato, godendo di una vista stupenda sul paese di Bubbio e il territorio circostante, e sempre accompagnati con un sorriso dalle divertenti vignette sul tema del vino. In questo lungo arco di tempo non ci limiteremo solo alla possibilità di visita di Vignette in Vigna: insieme a Roby stiamo preparando due iniziative editoriali di grande importanza, le traduzioni del nostro libro “La Storia a fumetti del primo vino Bio” proprio dedicato al nostro Moscato d’Asti DOCG San Gròd, in piemontese e in olandese. Non appena le due edizioni saranno pronte e stampate, le presenteremo a Bubbio, il cui territorio, insieme alla nostra lotta per il biologico, sono i grandi protagonisti di questa graphic novel”.

Vignette in Vigna, con il patrocinio del Comune di Bubbio, è organizzato da Azienda Vitivinicola bio Torelli e Roby Giannotti, Food Cartoonist attento alle eccellenze enogastronomiche italiane e collaboratore con le proprie vignette sul vino della rivista Il Sommelier, organo ufficiale della FISAR.

Vignette in Vigna sarà visitabile con questi orari: venerdì dalle 15 alle 19, sabato dalle 8 alle 12 e

dalle 15 alle 19; domenica dalle 10,30 alle 12,30.

Per info e contatti: www.vinitorelli.it, 3470632366