Al Liceo Classico di Asti Paolo Conte protagonista dell’incontro “Canta che ti passa”

Il Liceo Classico Vittorio Alfieri di Asti, parte dell’IIS Vittorio Alfieri, capofila della rete Digital Biblio Agorà (DBA) con la collaborazione della Biblioteca Astense Giorgio Faletti, parte della rete DBA, organizza una serie di incontri in presenza, destinanti agli studenti dell’Istituto e della Rete (tramite trasmissione on line degli incontri stessi), ed aperti alla cittadinanza.

Sono incontri con personalità che per la loro attività professionale e per il loro profilo umano e levatura culturale si devono considerare testimoni della storia di questo secolo e del Novecento, attenti interpreti capaci di fornire utili chiavi di lettura che nella dimensione costruttiva del dialogo e del confronto dialettico offriranno importanti occasioni di riflessione su ampi ed importanti aspetti del secolo breve e dei primi venti anni del nuovo millennio.

Il primo incontro sarà giovedì prossimo, 28 aprile, alle ore 17 presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore Vittorio Alfieri (ingresso lato Via Giobert) con Paolo Conte. L’appuntamento, dal titolo “Canta che ti passa – La storia d’Italia attraverso le canzoni di Paolo Conte” sarà una conversazione con l’Avvocato Chansonnier sull’evoluzione della storia e del costume dell’Italia attraverso le canzoni scritte e cantate da Paolo Conte. L’incontro sarà moderato dal Prof. Enrico Cico.

L’evento è in presenza fino ad esaurimento posti calcolati secondo la vigente normativa sanitaria in relazione alla situazione pandemica; sarà possibile seguire in diretta streaming l’evento sui canali social dell’Istituto (appena disponibile il link, sarà comunicato).

Per le iscrizioni è possibile utilizzare il qr-code qui sotto