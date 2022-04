Al Foro Boario di Nizza Monferrato il convegno “I Lions per una agricoltura pulita e sostenibile

Per il Lions Club International, di cui il Lions Club Nizza Monferrato Canelli è parte attiva e propositiva, oltre alle attività di sostegno e gestione delle emergenze, le cause umanitarie globali sono suddivise in cinque aree di intervento: Diabete, Vista, Fame nel mondo, Ambiente, Cancro infantile.

Ogni Club partecipa con proprie iniziative e con i propri mezzi, a tutte le cinque aree globali ma fedele al motto “we serve” interviene sul proprio territorio la dove si palesa una necessità, un bisogno. Nell’ambito dell’area globale Ambiente, il Lions Club Nizza Monferrato Canelli presenta un nuovo Convegno, dopo quelli del 26 gennaio 2020 e del 24 aprile 2021, per una nuova agricoltura il prossimo 23 Aprile, alle ore 9, sotto il Patrocinio della Città di Nizza Monferrato, l’egida della CIA Agricoltori Italiani, e, con il saluto del Vice Presidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, dal titolo “I Lions per una agricoltura pulita e sostenibile”. per fornire un nuovo impulso alla conoscenza ed alla informazione sulle nuove tecniche agricole presentate ed illustrate dal valenti tecnici e studiosi che sono anche ad un tempo imprenditori che le sperimentano e ne valutano i risultati.

Pulita perché: fatta con meno impiego di trattamenti ed additivi e con sempre maggiore utilizzo di procedimenti naturali e biologici,Sostenibile per ottenere prodotti qualitativamente migliori. Il Convegno nella sua opera di divulgazione prosegue nel portare la testimonianza di quanto si fa e di quanto si può fare di meglio in Cantina, nel vigneto, nella industria, nel campo, nel territorio.

Nella locandina sotto il programma del convegno che vedrà il saluto di Pierfranco Marrandino, gli interventi di Fabio Carosso e delle altre autorità, con le conclusioni finali di Dino Scanavino. I relatori sono Claudio Manera, Albino Morando, Attilio Pecchenino, Diego Federico, Fausto Marino, Alessandro Carassale.

L’evento sarà trasmesso in diretta Web su Telenizza.