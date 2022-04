Al Castello di Cisterna d’Asti Paolo Vineis e Luca Savarino presentano: “La salute del mondo: società, nature, pandemie”

Sabato prossimo, 9 aprile alle 16,3 appuntamento in presenza al castello di Cisterna d’Asti con l’ultimo appuntamento di “Vecchie e nuove resistenze:….ancora riconnessioni 9”.

Ospiti saranno Paolo Vineis e Luca Savarino che presentano: “La salute del mondo: società, nature, pandemie” (Feltrinelli editore). Ne discutono con Beppe Rovera

Nell’epoca del Covid-19 e della crisi ambientale un epidemiologo e un filosofo si ritrovano al capezzale del mondo malato. Dal loro dialogo nasce questo libro che propone, con un’unica voce, un nuovo approccio per affrontare le sfide del ventunesimo secolo. Le domande spaziano dai dubbi del cittadino comune ai dilemmi del medico che lavora in terapia intensiva o del filosofo che si interroga sulle origini del male: Quali sono le cause della pandemia? Cosa può fare la politica a favore dell’ambiente? Qual è il migliore criterio per distribuire i vaccini? Chi curare prioritariamente? Come prendere decisioni che coniughino competenza scientifica e partecipazione democratica? Capitolo per capitolo si delinea un'”agenda globale” che rimette in discussione molte delle nostre più radicate convinzioni. Il pianeta si presenta sempre più come un’entità globale in cui i viventi sono strettamente interconnessi. Il benessere della Terra e dell’ambiente sono beni comuni, e come tali vanno preservati. Per ottenere questo obiettivo è necessario imparare a pensare diversamente. Bisogna andare oltre la distinzione tra natura e cultura, riconoscendo relazioni e reti al posto di oggetti e soggetti, umani e non umani. Bisogna lasciarsi alle spalle una concezione dell’etica fondata su criteri antropocentrici e una visione della politica ridotta a pura tecnica. Bisogna, soprattutto, sostituire all’idea di una lotta contro qualcosa o qualcuno l’idea di una mobilitazione per un bene da salvaguardare: la salute del mondo. La salute degli uomini e quella del pianeta oggi sono più intrecciate che mai. Il clima, la crisi ambientale, le regole della politica e i dilemmi dell’etica sono nomi diversi per lo stesso problema. E a un problema globale deve corrispondere una risposta globale.

LUCA SAVARINO: è professore di Bioetica all’Università del Piemonte Orientale e membro del Comitato nazionale per la bioetica. Si è occupato di alcune figure fondamentali della filosofia del Novecento e dei rapporti fra etica e scienza. Il suo ultimo libro è Bioetica cristiana e società secolare (2013).

PAOLO VINEIS: è professore di Epidemiologia ambientale all’Imperial College di Londra e visiting professor all’Istituto italiano di tecnologia di Genova. Tra i suoi ultimi libri, Salute senza confini (2014) e Prevenire. Manifesto per una tecnopolitica (con Luca Carra e Roberto Cingolani; 2020).

Info: polocittattiva_formazione@icsandamiano.it

Modulo di iscrizione QUI