Aido per la Giornata Nazionale della donazione e del trapianto

“AIDO partecipa anche quest’anno alla Giornata Nazionale della donazione e del trapianto prevista per domenica 24 aprile”

Ad annunciarlo è la presidente di AIDO (Associazione italiana per la donazione di organi,tessuti e cellule), Flavia Petrin, che ha anche reso noto che “AIDO nazionale ha elaborato per l’occasione una particolare grafica [nell’immagine di apertura NdR] che propone l’innovativa formula della manifestazione di volontà favorevole alla donazione di organi in forma digitale con l’App DigitalAIDO che, peraltro, in sei mesi è già stata utilizzata da oltre 10 mila utenti. Detta grafica sarà utilizzata in tutta Italia dai gruppi locali AIDO e dalle sezioni regionali e provinciali”.

La dichiarazione per il sì alla donazione di organi contestuale all’iscrizione ad AIDO è molto semplice e veloce, per farla occorre avere lo SPID e meno di un minuto di tempo. E anche chi è già iscritto ad AIDO, ha espresso la volontà in Comune o all’Asl, può rinnovare la propria decisione con l’App di AIDO on line. Ma non basta, la presidente Petrin ha, infine, comunicato che domenica 24 aprile la Giunta di presidenza nazionale di AIDO (composta oltre che da Flavia Petrin anche da Donata Colombo, Vito Scarola, Maurizio Ulacco, Bertilla Troietto e Daniele Damele) presenzierà a Roma, presso il Policlinico Gemelli, a un evento dedicato alla medesima giornata, mentre sui social sarà condiviso un video di una giovane pallavolista veneta che si rivolgerà in particolare ai ragazzi per un innovativo messaggio di sensibilizzazione alla cultura della donazione.

Anche i volontari di AIDO Regione Piemonte, delle Sezioni Provinciali e dei Gruppi Comunali saranno presenti sul territorio con tante iniziative di sensibilizzazione, con banchetti informativi e incontri per la promozione della donazione di organi. L’11 aprile sulle pagine social è partito il progetto “La solidarietà ha carattere” che ha visto

(e vedrà) protagoniste tutte le province piemontesi con una bella carrellata di testimonianze video di volontari, trapiantati e famigliari di donatori.

All’interno di questa iniziativa, nell’importante fine settimana del 23 e del 24 aprile, i volontari piemontesi daranno inizio alla distribuzione delle magliette create appositamente per AIDO dal brand di abbigliamento torinese Ty-shirt specializzato in t-shirt di desing. L’obiettivo dell’ambizioso progetto, che coniuga una grafica originale ed accattivante al messaggio della donazione, è “provare ad indossare AIDO tutti i giorni” (www.ty-shirt.it).

“Siamo felici di poter tornare sul territorio con i nostri banchetti, ma nello stesso tempo portiamo avanti il nostro impegno sui social, mezzo indispensabile in questo periodo di pandemia e canale di comunicazione utilissimo per arrivare ai più giovani – dichiara il Presidente Regionale Valter Mione – a tutto questo si aggiunge “La solidarietà ha carattere”, un progetto innovativo che ci permetterà di offrire al pubblico un prodotto di alta qualità, con un marchio prestigioso e un messaggio importantissimo. Questo sarà solo l’inizio di un anno che ci troverà sempre pronti a nuove iniziative tutte all’insegna della cultura del dono”.