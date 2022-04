Hanno preso il via oggi, venerdì 8 aprile, in piazza della Libertà davanti al monumento degli Alpini con la deposizione della “Corona” i festeggiamenti del Centenario della Sezione A.N.A. di Asti

La serata proseguirà a Monastero Bormida con il concerto con l’esibizione del Coro Compania dij Cantot, del Coro Alpini la Bissoca, del Coro A.N.A. Valle Belbo, e la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo 4 Valli Scuola Secondaria di Primo Grado di Monastero Bormida.

Domani, sabato 9 aprile ad Asti alle ore 9 in piazza Alfieri sarà inaugurata la “Mini Cittadella Militare” allestita dagli Alpini della Brigata Alpina Taurinense che comprende una pista per sci di fondo ed una palestra di arrampicata a cui i più giovani potranno accedere e cimentarsi nell’attività con l’assistenza di istruttori militari. Inoltre vi sarà una tenda con varie attività svolte dai reparti della Taurinense.

In corso Alessandria la Coldiretti di Asti presso il “Mercato contadino – Campagna Amica – Enoteca Amica” si terrà un incontro con gli Alpini e seguirà una degustazione di buon vino.

In piazza San Secondo alle quattro del pomeriggio sempre di sabato dopo lo schieramento e gli onori al Gonfalone del Comune di Asti, al Gonfalone della Provincia di Asti, ai Gonfaloni Medagliati, al Comandante della Brigata Alpina Taurinense Generale Nicola Piasente, al Vessillo della Sezione A.N.A. di Asti, al suo Presidente Fabrizio Pighin e a tutto il Consiglio Sezionale, al Labaro Nazionale dell’A.N.A., al Consiglio Nazionale con in testa il presidente nazionale Sebastiano Favero, all’autorità civili e militari cittadine, si svolgerà la cerimonia dell’Alzabandiera. Dopo le allocuzioni si entrerà nella chiesa del Santo Patrono, per presenziare alla Santa Messa officiata in ricordo di tutti gli “Alpini Andati Avanti”.

Infine alle 20 di sabato sera in piazza Alfieri, si svolgerà la “Veglia Verde”. Ad esibirsi con la preparazione di prelibati piatti della gastronomia astigiana ci saranno i cuochi e le cuoche dalle Pro Loco di Azzano, di Castiglione, dal Comitato Palio di Baldichieri, di San Marzanotto e del Collegio dei Rettori del Palio di Asti. L’Orchestra Loris Gallo, allieterà la serata e inoltre vi saranno anche degli intrattenimenti musicali con la Banda delle Zucche, Gruppo Arliquatu e la Fanfara dei Bersaglieri.

di 20 Galleria fotografica Festeggiamenti ad Asti con gli Alpini per i cento anni della Sezione A.N.A. di Asti









La giornata di maggior interesse e che rappresenta il momento culminate dei festeggiamenti si svolgerà domenica mattina 10 aprile.

Alle 9,30 ritrovo in corso Alfieri davanti al palazzo del Michelerio da dove alle 10.30 partirà la sfilata che dopo aver percorso corso Alfieri, piazza Alfieri lato portici Pogliani, corso Alla Vittoria, corso Einaudi e piazza della Libertà si chiuderà in Piazza Alfieri dove prima degli onori conclusivi ai partecipanti verrà consegnato il contributo raccolto per l’acquisto di un pulmino attrezzato all’Anfass e la consegna della Targa Ricordo del Centenario alla Sezione di Asti da parte della Fellowship Rotariani Alpini.

Verso le ore 13 e sempre in piazza Alfieri, si consumerà il pranzo del centenario. Con la chiusura della “Mini Cittadella Militare”, prevista per le 17,30 e l’ammaina bandiera alle 18.00 si concluderanno i festeggiamenti.

Nella foto: La cartina del percorso della sfilata di domenica.