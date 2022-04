Ad Asti la presentazione del libro ‘Consumi o Scegli?’ del presidente di Altromercato Alessandro Franceschini

Sabato 30 aprile la Cooperativa Rava e Fava organizza ad Asti al Circolo Foyer delle Famiglie, via Milliavacca 5 dalle ore 16.30 la presentazione del libro: ‘Consumi o Scegli?’ – Altreconomia edizioni-novembre 2021- a cura del suo autore, Alessandro Franceschini attuale presidente di Altromercato Impresa Sociale.

Il sottotitolo è esplicativo: ‘Il potere della sosteniblità per cambiare l’economia’; la prefazione è curata da don Luigi Ciotti del Gruppo Abele.

“Siamo uomini o consumatori? La campagna “Consumi o scegli?” di Altromercato, la maggiore realtà di Commercio Equo e Solidale in Italia, ci interroga e chiede di trasformare i nostri acquisti quotidiani in scelte di valore, a favore di ambiente e persone. Se non siete disposti a seguire passivamente ogni capriccio del mercato e “votate” ogni volta che fate la spesa, questo libro è per voi”: Alessandro Franceschini in queste pagine racconta lo stato dell’arte del consumo critico e dell’economia solidale in Italia, attraverso l’evoluzione di Altromercato, l’impresa sociale di cui è Presidente.

“Il sistema economico globale, fondato su disuguaglianze crescenti, oggi sta cercando in tutta fretta di rispondere, spesso solo a parole, alla forte richiesta di un‘economia più rispettosa di persone e ambiente. In questo contesto le realtà “native sostenibili” riusciranno a farsi ascoltare nel generale rumore di fondo solo con un messaggio forte e coerente” Franceschini da novembre sta girando in lungo ed in largo l’Italia per presentare il libro grazie alla capillare rete territoriale delle Botteghe Altromercato: un incontro con associazioni, comitati, università, consumatori.

Ma sabato prossimo sarà una giornata speciale per la Cooperativa della Rava e della Fava. Prima e dopo la presentazione del libro verrà festeggiata Mary Gonella, colonna dell’organizzazione che dopo trent’anni di lavoro è andata in pensione; il promuovere il consumo critico è stata la sua paziente e tenace missione.

La Cooperativa Quetzal di Alba festeggia quest’anno il trentennale e sabato sarà uno degli eventi di questo importante traguardo.

Questa giornata è organizzata in collaborazione con Associazione Gruppo per l’Autogestione, Cooperativa Quetzal Alba, Rete Asti Cambia, Rete Welcoming Asti, AltritASTI, ACLI provinciale d Asti, Circolo Foyer delle Famiglie, Libera Asti ed Agesci Asti.

CONSUMI O SCEGLI PRESENTAZIONE LIBRO 30-04-2022