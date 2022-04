Ad Asti il concerto-spettacolo “Trent’anni dei Trelilu”

Nei suoi quindici anni di storia, Regie Sinfonie non si è occupata solo del repertorio barocco, ma di tanto in tanto ha proposto al suo pubblico anche generi diversi, tra cui alcuni concerti dedicati alle tradizioni musicali di vari paesi, come l’Armenia.

Nel concerto in programma sabato 30 aprile alle 21 nello Spazio Kor di Asti verrà reso omaggio ai Trelilu, un quartetto vocale e strumentale (chitarra, clarinetto e contrabbasso) che si dedica da trent’anni al teatro musicale piemontese e alla canzone contemporanea della nostra regione, un’eredità culturale di gran pregio, che purtroppo corre il serio rischio di scomparire.

Lo spettacolo dei Trelilu propone un’esibizione brillante e molto divertente, tra gag e battute in un italiano maccheronico infarcito di termini piemontesi, ma sarebbe sbagliato ridurne i contenuti a una comicità finalizzata a strappare una risata al pubblico, in quanto dalle canzoni e dai brevi monologhi dei quattro protagonisti emergono storie di persone semplici ma ricche di valori, che rievocano un’epoca che è stata travolta dalla vuota esteriorità del mondo che ci circonda.

Un appuntamento non solo per chi ricorda con nostalgia il Piemonte dei bei tempi andati, ma anche per quanti – e sono i più – che vogliono guardare al futuro senza scordare la propria identità e le proprie tradizioni.