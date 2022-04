Ad Asti aumenta la raccolta degli abiti usati: 4,7 kg per cittadino, il doppio della media nazionale

Donare una seconda vita agli abiti usati, sostenere una filiera virtuosa e sostenibile e nello stesso tempo contribuire all’ordine e al decoro della città.

In Municipio sono stati presentati i risultati dei primi 15 mesi di affidamento del servizio di raccolta degli abiti usati all’organizzazione di cooperazione internazionale Humana People to People Italia. Una sinergia quella che tra Asp e Humana, che ha dato risultati incoraggianti: nel corso del 2021, sono stati raccolti oltre 315.000 chili di indumenti, corrispondenti a 4,2 kg di vestiti per cittadino. Un quantitativo significativo, circa il doppio della media nazionale pro capite (2.19 chili secondo l’ultimo Rapporto Rifiuti Urbani di ISPRA).

Rasero: vecchia gestione era situazione di degrado

“Prima ancora che da sindaco ma come cittadino, se negli scorsi anni avessi dovuto indicare un a particolare situazione di degrado, l’ avrei indicato nei cassonetti della raccolta degli indumenti – afferma il primo cittadino – era infatti evidente che i cittadini non utilizzavano il cassonetto come doveva essere utilizzato, e non venivano lasciati solo gli indumenti ma tutta una serie di altri rifiuti. La pulizia e una maggiore attenzione al servizio e quanto avevamo chiesto ad Asp. Visti i risultati, penso che ci siamo riusciti”.

“Eravamo quasi arrivati a pensare di togliere il servizio. L’attenta formulazione del bando che ha posto l’attenzione sullo svuotamento dei contenitori e sulla pulizia delle aree, ha permesso di superare i problemi riscontrati fino a quel momento. Di questo ringraziamo Asp e Humana” gli fa eco l’assessore Renato Berzano.

Costante monitoraggio degli 82 cassonetti dislocati in città

Il key account di Humana People to People Italia, Andrea Valassina, ha poi illustrato le modalità di raccolta e la filiera nello specifico: “Il modello applicato sul territorio nel corso di questo anno ha reso possibile la risoluzione di una situazione complessa – spiega – azioni semplici ma efficaci sono state intraprese come la dislocazione di 82 contenitori in aree centrali e facilmente monitorabii, un layout innovativo con grafiche chiare e azioni di comunicazione congiunta. Lo svuotamento avviene una volta a settimana, passaggio rafforzato durante i cambi di stagione degli armadi. Grazie ad una efficace collaborazione tra le parti, è stato infatti possibile allungare il ciclo di Vita degli indumenti, con un conseguente risparmio di 1,1 milioni di kg di emissioni di CO2, 1,9 miliardi di litri d’acqua, 94 733 kg di pesticidi e 189.465 kg di fertilizzanti.

Inoltre, i cittadini che affidano i capi che non indossano più a Humana, contribuiscono a realizzare i progetti di sviluppo dell’organizzazione nel Mondo in ambiti quali istruzione. agricoltura sostenibile, aiuto all’infanzia e tutela della salute”

E’ anche importante anche sottolineare che da gennaio di quest’anno è entrata in vigore a livello nazionale l’obbligatorietà della raccolta differenziata dei tessili prevista dal Dlgs 152/2006. “Gli enti pubblici e i gestori possono dunque cogliere questa opportunità per organizzare il servizio di raccolta abiti usati in maniera efficiente e professionale con un conseguente beneficio in termini di impatti ambientali”.

“Siamo soddisfatti per i risultati ottenuti da questo sistema di raccolta, entrato in funzione poco più di un anno fa, che è stato apprezzato dagli astigiani e che si è rivelato efficiente, prima ancora che la raccolta di abiti diventasse obbligatoria” commentano il Presidente di Asp Fabrizio Imerito

Cosa e come conferire

Ricordiamo che nei contenitori con il logo Humana, all’interno di sacchetti ben chiusi, è possibile inserire materiale tessile pulito e nello specifico: capi d’abbigliamento, accessori d’abbigliamento (cappelli, cinture, foulard), scarpe, borse e zaini, biancheria per la casa

Per trovare il contenitore Humana più vicino è possibile scaricare l’App Junker o consultare la pagina web dedicata: http://raccoltavestiti humanaitalia.org/trova-il-contenitore.