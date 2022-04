Accoltellamento in Piazza Alfieri ad Asti, i Carabinieri scoprono gli autori: un giovane arrestato e tre denunciati

Una vera spedizione punitiva, conclusasi con il ferimento di due giovani la notte del 17 gennaio scorso nella centralissima Piazza Alfieri di Asti, è il quadro che emerge dall’attività di indagine dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Asti che si è conclusa, nei giorni scorsi, con l’arresto di un diciannovenne e alla denuncia di tre altri giovani astigiani, di cui uno minorenne, in base alla richiesta di misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione presentata dal Pubblico Ministero ed accolta dal GIP.

In base a quanto emerso dalle indagini dei Carabinieri tutto è iniziato nella tarda serata di domenica 16 gennaio quando in un bar del centro storico, per futili motivi, nasce una discussione tra quattro avventori, si tratta di giovani tra i 19 e 28 anni, la lite si protrae per alcuni minuti prima all’interno del locale per poi spostarsi all’esterno dove sembra avere una conclusione non violenta, infatti due giovani si allontanano e i rimanenti rientrano nel bar.

Ma dalle immagini delle numerose telecamere della zona, visionate poi dai Carabinieri del Nor, si tratta solo di una pausa, infatti i due gruppi contrapposti tornano ad incontrarsi nel vicino parcheggio di Piazza Alfieri dove, alle ore 01:45 di lunedì 17 gennaio, i due giovani provenienti dal bar trovano un gruppo ben più nutrito ad aspettarli, si riaccende, così, la discussione e dopo gli spintoni, due giovani del gruppo più numeroso estraggono i coltelli colpendo ripetutamente gli ultimi arrivati che si danno alla fuga.

I due feriti si recano in ospedale dove quello colpito ai glutei viene ritenuto guaribile in 10 giorni, mentre l’altro, ferito al braccio, fin da subito viene giudicato grave dai medici e ricoverato anche a causa della copiosa perdita di sangue. A riprova della serietà della ferita rimangono i danni permanenti all’arto come evidenziato dalle risultanze della perizia medica disposta dall’A.G.

L’attività di indagine dei militari del Nor, basata sull’esame delle immagini delle telecamere e sull’ascolto dei testimoni, ha permesso di ricostruire la sequenza temporale dei fatti, individuare i quattro presunti autori dell’aggressione e delineare i ruoli di ciascun compartecipe, facendo emergere con precisione il comportamento dei due armati di coltello e autori dei ferimenti. Nel corso delle successive perquisizioni, disposte dal Pubblico Ministero, sono stati recuperati i capi di abbigliamento indossati dai giovani al momento dell’aggressione ed altri elementi di prova evidenziati dalle riprese delle telecamere.