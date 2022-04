A Vinchio la 44a Sagra dell’Asparago Saraceno

Domenica 1 maggio torna a Vinchio la Sagra dell’Asparago Saraceno, che riparte dalla 44a edizione. In Piazza San Marco, dalle 9.30 alle 18, sarà allestito un mercato con i prodotti a KM zero tipici del paese. Seguirà il pranzo (su prenotazione obbligatoria e posti limitati).

“Veniteci a trovare – è l’invito della Pro Loco di Vinchio, organizzatrice dell’evento – per visitare il mercatino e scattare un selfie sul belvedere di Vinchio o con il nostro calice”.