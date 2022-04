A settembre torna il Festival delle Sagre di Asti

Torna il Festival delle Sagre della Camera di commercio di Alessandria-Asti, dopo due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria: l’evento, la cui parte organizzativa sarà affidata all’Unpli-Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, si terrà sabato 10 e domenica 11 settembre 2022.

La domenica mattina si svolgerà la consueta sfilata storica nelle vie cittadine animata da figuranti in costumi d’epoca, a piedi, sui carri trainati dai buoi e dai trattori “a testa calda”. Ogni paese, con la sua pro loco, metterà in scena il lavoro nei campi, i mestieri, le feste contadine e i riti religiosi, dalla vendemmia al battesimo, dalla battitura del grano alla festa di leva. La sfilata terminerà in piazza Campo del Palio, dove le casette di legno disegneranno i confini del più grande ristorante d’Italia a cielo aperto che ospiterà buongustai provenienti dall’Italia e dall’estero.

La conferma è arrivata questa mattina, durante l’anteprima della prossima edizione della Douja d’Or, in programma ad Asti dal 9 al 18 settembre 2022, presentata oggi all’interno della collettiva piemontese nel Padiglione 10 del Vinitaly di Verona curata da Regione Piemonte, Piemonte Land of Wine e Unioncamere Piemonte.