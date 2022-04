A San Damiano inizia la stagione teatrale: quattro spettacoli in ricordo di Happy Ruggiero

E’ un ritorno molto atteso quello della stagione teatrale di San Damiano, dopo due anni di stop forzato dovuti alla pandemia da Covid 19.

Dal 5 maggio al 23 giugno al Nuovo Foro Boario di San Damiano (ingresso libero con le vigenti disposizioni anti Covid) sono in programma 4 spettacoli che spaziano dalla prosa al musical.

“Un programma variegato che dimostra come il nostro Comune abbia a cuore questa stagione teatrale, da sempre tra gli eventi culturali più importanti di San Damiano” afferma il sindaco Davide Migliasso.

Quest’anno la stagione sarà intitolata a Happy Ruggiero, già presidente del S.E.A

Colline Alfieri e instancabile promotore di eventi culturali, recentemente scomparso.

“La sua era una figura importante per tutti noi – ricorda Mario Nosengo, presidente dell’Associazione Arte & Tecnica e direttore artistico della stagione teatrale – Happy era un visionario che voleva far diventare ordinario lo straordinario. Per questo

motivo il suo ricordo ci emoziona ancora e il suo esempio ci ispirerà in questa

straordinaria stagione”.

Questi gli spettacoli in cartellone: l’inizio è previsto alle ore 21.

GIOVEDI’ 5 MAGGIO 2022

CERTI DI ESISTERE

testo, regia e idea scenica Alessandro Benvenuti

SEVEN CULTS E TOR BELLA MONACA

COMPAGNIA TBM

È la storia di cinque attori, vissuti da sempre all’ombra di un autore padre-

padrone… imprevedibilmente tutto questo sembra ad un tratto non avere più senso.

Trent’anni insieme per ritrovarsi tra le mani, dono dell’autore, un testo insulso,

farraginoso, brutto in maniera inspiegabile, un boccone più che amaro intriso di puro veleno. Un elemento imprevisto e indecifrabile farà saltare tutti gli schemi. Niente però sarà come sembra e la sorpresa coglierà impreparato il pubblico.

GIOVEDI’ 19 MAGGIO 2022

COSÌ FAN TUTTE

da Mozart

di e con Elisabetta Raimondi Lucchetti e Stefano Iagulli

musiche e accompagnamento dal vivo Roberto Dibitonto

OPERA SHOT/ TDB

PRODUZIONE COMPAGNIA IAGULLI-RAIMONDI

Una rivisitazione della celeberrima opera di Mozart: lo stile è quello della

narrazione e dell’affabulazione. La narrazione si alterna a momenti in cui la Musica diventa protagonista, dove le note delle arie più belle e famose prendono corpo e voce.

GIOVEDI’ 9 GIUGNO 2022

A LITTLE NIGHT MUSICAL

I più grandi successi dei musical internazionali

THE BARRY’S

Jesus Christ Superstar, Sister Act, Grease, Mamma Mia… fino ad arrivare ai grandi musical moderni come Kinky Boots, Hamilton e Dear Evan Hansen. Uno spettacolot ravolgente. Lo spettacolo è interamente cantato dal vivo e con la presenza di un pianista accompagnatore.

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2022

OMAGGIO A LUCIO DALLA

di e con Paola Tomalino

Concerto-Intervista per voce e pianoforte.

Un omaggio dedicato ad uno dei massimi interpreti della canzone d’autore italiana.L o spettacolo racconta la sua passione per la musica, per l’arte e i suoi pensieri sull’esistenza.Il concerto è un racconto in musica e parole sulla vita dell’artista bolognese, un artista anomalo, surreale, creativo, esuberante, dalle mille facce e dai mille percorsi.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero: la stagione teatrale è stata realizzata grazie al Comune di San Damiano, Teatro & Territorio, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Banca di Asti, CSVAA e SEA delle Colline Alfieri.