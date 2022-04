A San Damiano in tanti a sfilare sotto la bandiera della pace per il 25 aprile

Buona partecipazione alla marcia per la pace che si è tenuta ieri a San Damiano in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile.

Oltre una ottantina di persone hanno preso parte a questa iniziativa voluta fortemente dall’amministrazione comunale per portare un segno concreto di distensione nel conflitto tra Russia e Ucraina.

La marcia per la pace ha fatto da corollario al momento istituzionale della Festa della Liberazione che si è tenuto in Piazza Libertà.