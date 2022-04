A Neive torna il “Mercatino nel Borgo”

Stare all’aria aperta, godere della bellezza primaverile, passeggiare per le vie e le piazze del borgo antico, tra ristoranti, mostre d’arte e preziosi scorsi architettonici che testimoniano una grande storia.

E’ l’invito del Comune di Neive per domenica 24 aprile giorno in cui, dalle ore 10 e per tutta la giornata fino alle ore 18, torna il “Mercatino nel Borgo”: bancarelle con prodotti artigianali e del territorio, attività con gli asinelli dedicata ai più piccoli e la possibilità di passeggiare tra i vigneti intorno al centro.

La prima di una serie di date per vivere a fondo le suggestioni che Neive sa offrire attraverso l’arte, il paesaggio e la sua storia e l’enogastronomia d’eccellenza.