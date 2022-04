A Montemagno 1° maggio con l’escursione “I passi del benessere”

Domenica 1° maggio a Montemagno, la “Colibrì escursioni”, in collaborazione con Comune di Montemagno, Mac Monferrato arte e e cultura e asd Natura & Salute, organizzano “I passi del benessere”, una escursione alla scoperta delle bellezze del paesaggio monferrino, gestita dalla guida escursionista Gabriella Lago, iscritta all’Aigae. Il ritrovo è previsto alle 9 in piazza Umberto I a Montemagno per la registrazione. Alle 9.30 si partirà per un percorso di 8 chilometri lungo i due crinali che uniscono Montemagno e Viarigi tra boschi e vigneti, fino ad arrivare a visitare la “Torre dei Segnali” di Viarigi, dove ci sarà un momento di ristoro, prima di ritornare verso Montemagno, dove sarà possibile pranzare con un cestino pic nic preparato da “Cadabra vineria rurale” al costo di 15 euro (su prenotazione). Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30 si potranno visitare i voltoni, la chiesa patronale dei SS Martino e Stefano, la SS. Trinità e il ricetto medievale. L’offerta per l’escursione da un minimo di 10 euro verrà interamente devoluta all’associazione Mac Monferrato arte e cultura. Per informazioni, colibriescursioni@gmail.com / 333 2387218.

L’associazione Mac, presieduta da Paolo Rosso, è nata nel 2014 da un gruppo di amici amante dell’arte e della cultura. Inizialmente concentrata sul territorio di Montemagno, si è successivamente aperta al Monferrato. Conta tra i suoi iscritti pittori, scultori, scrittori, fotografi, disegnatori e nel corso degli anni ha organizzato presentazioni di libri, mostre, convegni. Durante il periodo pandemico, per mantener viva l’attenzione sull’arte e la cultura, ha organizzato progetti come “Monferrato in pillole” con 75 pubblicazioni che avevano l’obiettivo di presentare i paesi del Monferrato astigiano e alessandrino, e “Memorie del territorio” promosso da storici e studiosi che hanno raccontato aneddoti e memorie legati al Monferrato.

L’associazione possiede 12 mila volumi, di cui un migliaio di contenuto artistico recentemente sistemati presso l’ex scuola a Castagnole Monferrato ed è in attesa di una consegna di altri

5 mila libri promessi da alcuni storici iscritti all’associazione.

Mac organizza da tre anni anche un concorso di pittura e fotografia: “L’edizione di quest’anno – racconta la coordinatrice Sandra Contino – sarà aperta anche al disegno digitale e si intitola “Sillabare il Monferrato attraverso l’arte”. C’è tempo fino a giugno per partecipare”.

Il 27 maggio sarà impegnata nella presentazione di un libro a Moncalvo, mentre domenica 29 in occasione della Festa del Pane a Montemagno organizzerà una nuova escursione in collaborazione con la “Colibrì escursioni”, il Comune di Montemagno e asd Natura & Salute.

Per chi fosse interessato alle attività dell’associazione, può visitare la loro pagina facebook o scrivere a macmonferrato.artecultura@gmail.com