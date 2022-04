Grande giornata di festeggiamenti a Celle Enomondo per l’inaugurazione della postazione DAE e della casetta dell’acqua, “svelati” alla popolazione nella mattinata di domenica 3 aprile, alla presenza di numerose autorità, dall’onorevole Andrea Giaccone, all’Assessore Regionale Marco Gabusi, insieme a rappresentati della Provincia di Asti e tanti sindaci del territorio che sono intervenuti allo speciale momento cellese.

La piazza centrale del paese si arricchisce ancora, dopo essere stata rimessa a nuovo: oltre agli attrezzi sportivi e i punti di riferimento per i percorsi ciclopedonali, adesso c’è anche il defibrillatore e la casetta dell’acqua.

di 9 Galleria fotografica Celle Enomondo









“Ringraziamo tutti i rappresentanti sindaci, della provincia e regionali per aver partecipato all’inaugurazione – è il commento dell’Amministrazione Comunale guidata da Andrea Bovero – Grazie a tutti i volontari delle associazioni presenti: la ProLoco, la protezione civile, la Croce Rossa e la biblioteca. Grazie alla Banda Azzurra di Celle per aver accompagnato l’evento con il suo sound. Grazie alla ditta “Acqua Cristallina” per aver installato la casetta dell’acqua. Grazie al signor Binello per la sua donazione, usata per l’acquisto del defibrillatore e grazie a tutti i volontari che si sono offerti di partecipare al corso DAE. Un caloroso GRAZIE va a tutti i cittadini che hanno partecipato attivamente alla manifestazione. Speriamo che questi nuovi servizi siano apprezzati dalla popolazione e che tutti possano usufruirne!”