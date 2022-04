A Castiglione d’Asti ritorna il tradizionale appuntamento con la “Frittata in passeggiata”

Domani, domenica 24 aprile, dopo il tradizionale “Cantè J’euv”, la Pro Loco “La Castiglionese” riproporrà, come ogni anno in primavera, la manifestazione “Frittata in passeggiata”.

Alle ore 14,30 partenza dal campo sportivo parrocchiale (nei pressi della Chiesa) per la camminata più impegnativa sul “Sentiero di S.Evasio” (ATN 907) di Km. 8,7 segnalato dalla sezione C.A.I. di Asti.

Alle ore 15,15 sempre dallo stesso punto partenza per una tranquilla passeggiata di circa un chilometro e mezzo, lungo la strada panoramica “Rolloni” che si snoda fra campi frutteti e boschi.

Lungo il percorso in compagnia dell’erborista Eliana Fassio, e dell’agronomo Ernesto Doglio Cotto saranno segnalate parte delle numerose erbe spontanee utilizzate per la preparazione delle frittate, raccolte nei prati di Castiglione. Non a caso l’appuntamento, da qualche tempo sotto l’ironico interrogativo di “Meglio le selvatiche…?”, costituisce una tradizione iniziata della pro loco “La Castiglionese” 35 anni fa per valorizzare il patrimonio naturale.

Lungo la camminata e la passeggiata, saranno allestiti punti ristoro per dissetare i partecipanti (cani compresi) e fornire loro informazioni. Al rientro delle passeggiate presso il campo sportivo Parrocchiale si potranno degustare le frittate a base di erbe spontanee, cipollotti, friciulin di patate e dolci preparati dai bravi cuochi della locale Pro loco.

In caso di maltempo la manifestazione si terrà nel campo sportivo.