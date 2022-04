Dal 15 al 29 maggio 2022 a Castelnuovo Don Bosco si svolgerà la prima edizione del Festival letterario Madonna del Castello(At) dedicato al tema dell’ascolto presentato questa mattina nella Sala Trasparenza della Regione Piemonte.

«Il tema del Festival di questo primo anno – ha sottolineato il direttore del Festival – Luisio Luciano Badolisani – sarà L’incanto dell’ascolto, riferito al bisogno che abbiamo di riappropriarci dell’attenzione rivolta alle parole che narrano, che emozionano, che ci invitano a riflettere, in un mondo dove tutto corre e il “rumore” ci distoglie dal guardare la cima di una collina con la sagoma di una chiesetta tra i filari». «Di “rumori” ultimamente ne abbiamo sentiti tanti – ha aggiunto Badolisani – e ancora oggi la situazione non è cambiata. E per questo il Festival si propone come esempio di resilienza, soddisfacendo, speriamo, il desiderio di rinascita che comunque non dobbiamo, e non abbiamo ancora, perso. Incantarsi ad ascoltare chi ha scritto, chi legge, chi suona, chi ha qualcosa da raccontare, come un autore o un territorio è l’obiettivo della rassegna anche come possibile medicina, in un mese che regalerà dei bellissimi paesaggi silenziosi».

Il Festival è voluto, organizzato e promosso dal Comune di Castelnuovo Don Bosco, l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale e patrocinato dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana e dalla Provincia di Asti. Sono coinvolti le scuole, l’Istituto Comprensivo di Castelnuovo Don Bosco, Cocconato e Montiglio M.to, l’I.I.S. Pietro Andriano; la Pro Loco; l’Associazione Sviluppo Castelnuovo Don Bosco; Lions Club di Castelnuovo Don Bosco – Alto Astigiano; l’Associazione culturale La Cabalesta; la Compagnia teatrale Ciaparat.

L’organizzazione di supporto è di Argonauta Edizioni, casa editrice indipendente che si propone di promuovere la cultura nel contesto territoriale attraverso servizi per l’editoria e per eventi. L’evento patrocinato per l’alto valore culturale dalla Regione Piemonte, Salone del Libro, Provincia di Asti e Città Metropolitana di Torino avrà ospiti gli autori: Bruno Gambarotta, Margherita Oggero, Enrica Tesio, Alessandro Perissinotto, Luca Ragagnin, Gianni Farinetti, Enrico Remmert, Gian Luca Favetto, Giovanni Tesio e Massimo Tallone che presenteranno i seguenti loro libri:Enrica Tesio, Tutta la stanchezza del mondo, Bompiani, 2022; Gian Luca Favetto, Attraverso persone e cose, Add, 2020 e Bjula delle betulle, Aboca, 2021; Bruno Gambarotta, L’albero delle teste perdute, Manni, 2022; Giovanni Tesio, Primo Levi. Il laboratorio della coscienza, Interlinea, 2022; Margherita Oggero, Il gioco delle ultime volte, Einaudi, 2021; Enrico Remmert, La guerra dei murazzi, Feltrinelli, 2017; Alessandro Perissinotto, Il silenzio della collina, Mondadori, 2019; Luca Ragagnin, Pontescuro, Miraggi, 2019 e Il bambino intermittente, Miraggi, 2021; Gianni Farinetti, Un delitto fatto in casa, Marsilio, 2018; La bella sconosciuta, Marsilio 2019 e Doppio silenzio, Marsilio, 2020; Massimo Tallone, La tentazione di uccidere, Edizioni del Capricorno, 2022.

Gli incontri saranno moderati dal Professor Giovanni Tesio, la prenotazione è obbligatoria chiamando il numero di cell. 380.1030448 o scrivendo a festivalmadonnadelcastello@ gmail.com. L’attrice ValentinaVeratrini leggerà alcune pagine delle opere degli autori ospiti con l’accompagnamento musicale del chitarrista Michele Ruggiero.

Oltre agli incontri con gli autori, il Festival non si ferma qui, dando spazio ad altre iniziative, come il Dona Libro, a cura del Lions Club Castelnuovo Don Bosco – Alto astigiano per la raccolta di libri usati presso alcuni negozi, le scuole e il Comune, al fine di allestire un banchetto di vendita per la raccolta di fondi destinati all’acquisto di audiolibri per la Biblioteca comunale; la mostra Antica stamperia del Colle, allestita presso la Cantina Terre dei Santi, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Colle Don Bosco; l’iniziativa Pedibus, organizzata dalla Pro Loco: una camminata alla scoperta del territorio con incontri a sorpresa per raggiungere le location degli incontri con gli autori, è previsto un servizio navetta per favorire il rientro dei camminatori; il recital letterario In Campagna è un’altra cosa… frammenti di A. Campanile, reading di brani comici di Achille Campanile interpretati dagli attori della Compagnia teatrale Ciaparat APS, adattamento e regia di Valentina Veratrini e lo spettacolo teatrale Bestie rare ispirato ai brani di Stefano Benni interpretato dagli attori della Compagnia teatrale Ciaparat APS, adattamento e regia Valentina Veratrini; il concerto Corte a Maria del Coro Polifonico femminile Officina Vocis, diretto dal Maestro Mario Dellapiana, organizzato dall’Associazione culturale la Cabalesta, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Piemonte (DRMP) e l’Associazione inCollina e, infine, una camminata Alla scoperta delle case natali dei Santi castelnovesi e dei Monumenti di interesse storico del paese, a cura dell’Associazione culturale La Cabalesta.

A sostegno del Festival la scuola I.I.S. Pietro Andriano garantisce la presenza di un Gazebo Info Point in Piazza Dante e nei luoghi degli incontri con gli studenti per informazioni e accoglienza.

Il Direttore del Festival, Luisio Luciano Badolisani, alla fine degli anni Settanta si è formato artisticamente a Torino come autore e interprete teatrale. Ricordi sincronizzati e Ultimo atto sono alcuni dei monologhi più significativi di quegli anni. In televisione ha preso parte allo sceneggiato Passioni, girato sulle colline torinesi, trasmesso da Rai Uno. Ha svolto l’attività di critico teatrale per la rivista Sipario. Come autore di libri ha pubblicato nel 2010 la raccolta di poesie e opere grafiche Giochi senza parole. Ha pubblicato poi le opere di narrativa: Una rosa a dicembre (2012); Il silenzio dei rimorsi (2014); Torino uccide 1 e 2 (2015/2016); Note d’acqua (2017); Goccia (2019); Il mare oscuro della verità (2019); Amore contrario (2021).

Il calendario degli appuntamenti

Domenica 15 maggio 2022

h 15:00 – Madonna del Castello: inaugurazione della Pala d’Altare a cura della Parrocchia Sant’Andrea Apostolo e del Lions Club di Castelnuovo Don Bosco – Alto Astigiano, restaurata dalla ditta Marello Restauri di Marello e Bianco S.a.s. Restauro e progettazione di Cocconato (AT). Previsto intervento del restauratore. Nel corso della manifestazione concerto Ave Maria. Le armonie della fede di Simona Colonna (voce, flauto e violoncello), Matteo Ravizza (chitarra e contrabbasso) e le note poetiche di Patrizia Camatel.

Appuntamento senza prenotazione.

Lunedì 16 maggio 2022

h 10:00 – I.I.S. Pietro Andriano: Martina Merletti presenta il suo libro Ciò che nel silenzio non tace ed. Einaudi, incontro con le classi prime e terze del Corso Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale.

Appuntamento riservato alle studentesse, studenti e insegnanti dell’I.I.S. Pietro Andriano.

Domenica 22 maggio 2022

h 16:00 – Mondonio, Piazza C. Balbo: Associazione Biblioteca San Domenico Savio, presentazione del libroDonne all’opera del tenore Enrico Iviglia e a seguire visita al Museo della scuola e Chiesa Parrocchiale del Borgo. In caso di maltempo la presentazione si svolgerà presso la Chiesa Parrocchiale.

Appuntamento senza prenotazione.

h 21:00 – Castelnuovo Don Bosco, Madonna del Castello: recital letterario In Campagna è un’altra cosa… frammenti di A. Campanile, reading di brani comici di Achille Campanile interpretati dagli attori della Compagnia teatrale Ciaparat APS, adattamento e regia di Valentina Veratrini. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso la Confraternita San Bartolomeo.

Appuntamento senza prenotazione.

Giovedì 26 maggio 2022

h 16:00 – Sala Consiliare: premiazione del concorso letterario riservato alla Scuola Primaria e Secondaria La scuola racconta, a cura dell’Istituto comprensivo di Castelnuovo Don Bosco, Cocconato e Montiglio Monferrato. Letture e drammatizzazione dei ragazzi delle scuole.

Appuntamento senza prenotazione.

h 18:00 – Cantina Terre dei Santi: inaugurazione della mostra Antica stamperia del Colle, organizzata dalla Pro Loco e del Colle Don Bosco.

Appuntamento senza prenotazione.

h 21:00 – Cantina Terre dei Santi (spazio autori): incontro con Bruno Gambarotta, moderatore Prof. Giovanni Tesio, letture di Valentina Veratrini, accompagnamento musicale alla chitarra Michele Ruggiero.

Seguirà degustazione di vini della cantina.

Prenotazione obbligatoria.

Venerdì 27 maggio 2022

h 16:00 – Sala Consiliare: Fiabe e storie magiche, letture ad alta voce di fiabe classiche, a cura delle studentesse dell’I.I.S. Pietro Andriano e Mostra libri tattili e pannelli sensoriali, realizzati dalle allieve delle classi quarta e quinta del Corso Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale.

Appuntamento senza prenotazione.

h 21:00 – Cantina Terre dei Santi (spazio autori): incontro con Alessandro Perissinotto e Massimo Tallone, moderatore Prof. Giovanni Tesio, letture di Valentina Veratrini, accompagnamento musicale alla chitarra Michele Ruggiero.

Prenotazione obbligatoria.

Sabato 28 maggio 2022

h 9:00 – Piazza Dante: apertura banco Dona Libro, a cura del Lions Club di Castelnuovo Don Bosco – Alto Astigiano.

Appuntamento senza prenotazione.

h 10:30 – Sala Consiliare: letture ad alta voce sul tema del bullismo, Una storia di bullismo e di coraggio, acura delle studentesse dell’I.I.S. Pietro Andriano rivolte alle classi quinte della primaria e alle classi della secondaria di primo grado di Castelnuovo Don Bosco.

h 12:00 – Sala Consiliare: mini-conferenza dal titolo Il libro parlato Lions, relatore Luca Mellano. Incontro organizzato dal gruppo Lions Club di Castelnuovo Don Bosco – Alto Astigiano.

Nelle sale attigue sarà possibile visitare la mostra Libri tattili e pannelli sensoriali, realizzata dalle studentesse delle classi quarta e quinta del Corso Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale dello stesso istituto.

Appuntamenti senza prenotazione.

h 15:00 – Piazza Dante: Pedibus,a cura della Pro Loco di Castelnuovo Don Bosco, camminatadi un’ora e mezza circa alla scoperta del territorio con incontri a sorpresa, arrivo previsto presso la Cascina Gilli attorno alle 16:30.

Prenotazione obbligatoria riservato ai partecipanti agli incontri con gli autori,

ritorno al luogo di partenza previsto in navetta.

h 16:30 – Cascina Gilli (spazio autori): incontro con Gianluca Favetto, Luca Ragagnin ed Enrico Remmert, moderatore Prof. Giovanni Tesio, letture di Valentina Veratrini, accompagnamento musicale alla chitarra Michele Ruggiero.

Prenotazione obbligatoria.

Senza prenotazione l’incontro sarà possibile seguirlo in diretta streaming dalla Cantina Terre dei Santi. Servizio navetta previsto per il ritorno per coloro che raggiugeranno il luogo a piedi.

h 21:00 – Abbazia di Vezzolano (Albugnano): concerto Corte a Maria del Coro Polifonico femminile Officina Vocis, diretto dal Maestro Mario Dellapiana, organizzato dall’Associazione culturale la Cabalesta, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Piemonte (DRMP) e l’Associazione inCollina.

Appuntamento senza prenotazione.

Per info sul concerto chiamare tel. 349 577 29 32.

Domenica 29 maggio 2022

h 9:00 – Piazza Dante: ambulatorio mobile polifunzionale medico per visite mediche oculistiche gratuite; presentazione degli audiolibri prodotti dal Lions Club e banco Dona libro, a cura del Lions Club di Castelnuovo Don Bosco – Alto Astigiano.

Appuntamento senza prenotazione.

h 10:00 – Piazza Dante: ritrovo per camminata Alla scoperta delle case natali dei Santi castelnovesi e dei Monumenti di interesse storico del paese, a cura dell’Associazione culturale La Cabalesta.

Appuntamento senza prenotazione.

h 15:30 – Cantina Terre dei Santi: Pedibus, a cura della Pro Loco di Castelnuovo Don Bosco, camminata alla scoperta del territorio con incontri a sorpresa, arrivo previsto presso la Tenuta Tamburnin attorno alle 16:30.

Prenotazione obbligatoria riservato ai partecipanti agli incontri con gli autori, ritorno al luogo di partenza previsto in navetta.

h 16:30 Tenuta Tamburnin (spazio autori): incontro con Gianni Farinetti, Margherita Oggero ed Enrica Tesio, moderatore Prof. Giovanni Tesio, letture di Valentina Veratrini, accompagnamento musicale alla chitarra Michele Ruggiero.

Prenotazione obbligatoria.

Senza prenotazione l’incontro sarà possibile seguirlo in diretta streaming dalla Cantina Terre dei Santi. Servizio navetta previsto per il ritorno per coloro che raggiugeranno il luogo a piedi.

h 21:00 – Centro Storico: spettacolo teatrale Bestie rare ispirato ai brani di Stefano Benni interpretato dagli attori della Compagnia teatrale Ciaparat APS, adattamento e regia Valentina Veratrini.

Appuntamento senza prenotazione.

La partecipazione agli eventi è a ingresso gratuito. Dov’è prevista la prenotazione obbligatoria, entro la settimana precedente, inviare un’e-mail a festivalmadonnadelcastello@ gmail.com Il Pedibus organizzato dalla Pro Loco è riservato a chi parteciperà agli incontri con gli autori.