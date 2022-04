A Castell’Alfero torna “Viviverde”: tutti gli eventi e l’inaugurazione della panchina gigante

Lunedì 25 aprile a Castell’Alfero si svolgerà una nuova edizione di “Viviverde”, la manifestazione dedicata al vivere all’aria aperta.

A partire dalle 9,30 fino a sera i visitatori potranno passeggiare per le vie e piazze del concentrico tra l’esposizione di produttori e commercianti di piante e fiori, enogastronomia e artigianato locale. Presso lo stand del Comune si potranno noleggiare e-bike e ricevere informazioni per scoprire questo angolo di Monferrato. Alle 10 in piazza Mazzini un suggestivo spettacolo degli sbandieratori e dei tamburini del Comitato Palio Castell’Alfero aprirà ufficialmente la ventunesima edizione del Viviverde.

Alle 10,30 partirà una passeggiata nella natura che vi condurrà all’inaugurazione prevista per le 11 della nuova Big Bench, la panchina gigante dalla quale si potrà godere un’interessante vista panoramica sul castello dei Conti Amico dal lato del blocco più antico della casaforte seicentesca, sulla Valle Versa e sulle dolci colline del Basso Monferrato.

Gli antichi mestieri della campagna rivivranno all’ombra dei secolari alberi di piazza castello, mentre nei sotterranei del castello sarà possibile visitare la raccolta etnografica del museo ‘L Ciar, che ospita migliaia di oggetti e attrezzature e ricostruzioni di ambienti testimonianza della vita passata. Sosta culinaria con menù della tradizione piemontese presso lo stand della pro loco di Castell’Alfero (affettati, agnolotti, bollito e dolce) e nei ristoranti locali.

Alle 15 sullo sferisterio spettacolo per tutti i bambini con il Museo dei Burattini Mubum che presenterà “Le avventure di Mandarino” e “Gianduja e la farina magica”. Alle 16,15 spettacolo equestre di scuola spagnola a cura di Richard’s ranch sullo sferisterio dove per tutto il giorno i bambini potranno inoltre provare l’ebbrezza di stare a cavallo e conoscere altri simpatici animali.

Non mancheranno gli eventi culturali: i giardini del castello ospiteranno l’esposizione di opere di artisti locali, mentre nelle sale del castello si potr ammirare la mostra “Tropicos” dello scultore Daniel Maillet. Alle 17 nel Salone Verde sarà presentato il libro “Io c’ero” storie sulla guerra e la resistenza raccontate dalle autrici Laura Nosenzo e Loredana Dova.

L’intrattenimento musicale sarà affidato a “Le voci del Piemonte” gruppo spettacolo di canzoni popolari che allieteranno i visitatori con tre esibibizioni alle 10, alle 13 e alle 16. Durante l’intera giornata un servizio di navette gratuito collegherà la zona dei parcheggi di via Vecchia Fornace (loc. stazione) con l’area della manifestazione.

La manifestazione potrà essere raggiunta anche a cavallo percorrendo i sentieri del territorio con il gruppo del Donkey Ranch con partenza dal maneggio della frazione Callianetto. I camperisti sono attesi presso l’area attrezzata “Val di Treu” in regione Valle 41 già da domenica 24 per “L’incontro della ripartenza”.

Per informazioni: Comune di Castell’Alfero 0141406611 www.comune.castellalfero.at.it

Di seguito il programma degli eventi –>>Viviverde 2022 Programma