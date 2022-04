A Castagnole delle Lanze presentazione del libro “lunavento – tredici passi fino a qui”

Parte da Castagnole delle Lanze il “lunavento tour 2022”, il programma di presentazioni del nuovo libro di Bruno Penna “lunavento – tredici passi fino a qui” (Nerosubianco Edizioni), proseguendo così anche la raccolta fondi per l’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie), che si compie attraverso i proventi che l’autore destina con la vendita del volume.

Dopo la presentazione ufficiale del dicembre scorso e sulla scia dell’allentamento delle misure anti-Covid, ecco quindi la prima nuova occasione per conoscere il libro di Bruno Penna, ma anche di ascoltare alcune canzoni dal repertorio dell’autore; l’appuntamento è fissato per venerdì 8 aprile alle ore 21, nella ex chiesa dei Battuti Bianchi in pieno centro storico, con l’organizzazione dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Mancuso.

La serata avrà una prima parte musicale, dedicata ad alcune canzoni che in qualche modo sono legate al libro, interpretate insieme ai musicisti Stefano Cornaglia al pianoforte e Max Molino al basso elettrico; nella seconda parte si sveleranno invece le pagine di quest’ultima fatica letteraria dell’autore, che converserà con il prof. Marco Violardo.

Ingresso libero con Green Pass e mascherine FFP2.