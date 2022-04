A Buttigliera d’Asti la presentazione del libro sull’orfanotrofio femminile di Chieri

Per la serie “Incontriamoci in biblioteca”, domani, venerdì 8 aprile, alle 21, a Buttigliera d’Asti, si presenta il libro di Pina Pertusio “Sorelle senza madre – L’orfanotrofio femminile di Chieri: Storia e vita quotidiana tra ‘600 e ‘900”, alla presenza dell’autrice.

L’incontro sarà ospitato dall’ex chiesa di Santa Elisabetta, in Via Vittorio Emanuele. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. È necessario esibire il Green Pass.