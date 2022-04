“1981”: il nuovo singolo del Cantautore astigiano Stefano Zonca

E’ in uscita in tutti gli stores digitali e piattaforme streaming “1981” è il nuovo singolo del cantautore astigiano.

Dopo “Un secondo per sempre” il precedente singolo dove Stefano affrontava il tema dell’amore, “1981” è un pezzo rock molto intenso dove SZ ripercorre attraverso i ricordi della generazione anni 80 momenti di vita dall’infanzia all’adolescenzafino all’età adulta.

Il brano è stato registrato al V3 Recording Studio, da Davide Ghione che si è anche occupato del missaggio e della produzione artistica e con Stefano degli arrangiamenti del brano mentre alla batteria è stato chiamato Andrea Stofler, rinomato batterista da Pavia.

“ 1981 ” – dice il cantautore – è un messaggio di resistenza verso tutte le avversità che la vita ci mette davanti. La mia generazione ha vissuto l’infanzia negli anni 80 e l’adolescenza negli anni 90/2000 crescendo con promesse di benessere e un futuro sicuro ma una volta adulti si ci si è reso conto che in realtà tutto quello che si era creduto era solo una bolla di illusioni e che una volta scoppiata, ci si è dovuto improvvisare per avere una vita decente.

“E’ un brano che dedico ai ragazzi della mia generazione, in particolare quelli della leva del 1981 anno in cui sono nato, perchè abbiamo resistito a tante cose eppure siamo ancora in piedi. Qualcuno si è perso però siamo sempre pronti a combattere senza mai tirarci indietro”.

Un testo attuale che viene accompagnato da un video ironico dove il cantautore e la sua band si traveste con accessori degli anni 80 ambientando il video nello stile di quegli anni.

“Con Dario Daniela e Angelo, la mia band, abbiamo voluto fare un vi-deo diverso dal nostro stile prendendoci in giro e direi che ci siamo divertiti tantissimo”.

“1981” uscirà in tutte le piattaforme digitali e farà parte della raccolta prevista per fine anno. Raccolta che sarà il terzo album del cantautore di origine aglianese.