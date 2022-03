Violenza di genere, sottoscritto un nuovo protocollo tra Questura di Asti e Croce Rossa Italiana

Tra le iniziative ascrivibili alla Campagna permanente contro la violenza di genere “Questo Non E’ Amore” in materia di stalking e violenza domestica la Polizia di Stato e la Croce Rossa Italiana – Comitato Di Asti – per il Centro Antiviolenza “L’orecchio Di Venere” (promotore e gestore del Progetto “Umano”) hanno rinnovato e rilanciato il Protocollo siglato lo scorso anno (nella foto) con cui è stato definito un percorso destinato ai responsabili di violenza domestica che volontariamente desiderano avere un supporto per eliminare o ridurre le “recidive” dei comportamenti maltrattanti.

La convinzione sottesa al progetto è che l’intervento di una equipe specializzata, messa a disposizione della CRI in stretto raccordo con il personale specializzato della Questura di Asti, all’inizio della spirale della violenza possa contribuire in misura significativa promuovere la prevenzione del fenomeno.

La sottoscrizione del nuovo protocollo, migliorato sotto alcuni aspetti di natura operativa e di raccordo tra gli enti firmatari, si colloca tra le iniziative realizzate dalla Questura di Asti in occasione della giornata dell’8 Marzo, Festa della Donna. Da segnalare anche la distribuzione, in collaborazione con il Posto di Polizia Ferroviaria, all’interno dell’atrio della stazione cittadina, dei volantini plurilingue predisposti dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato contenenti informazioni utili relative alle fattispecie di reato che più frequentemente colpiscono il genere femminile, indicando le procedure per segnalare il crimine alla Polizia ed i passi da compiere in relazione a ciascun caso.