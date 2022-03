Un violento incendio è scoppiato oggi pomeriggio in Località Savi, a Villanova d’Asti, dove in un’abitazione sono divampate le fiamme nel locale caldaia, partendo da una stufa a legna, per cause ancora da accertare. Vicino al locale c’era un deposito di materiale vario che ha alimentato le fiamme.

Sul posto sono intervenute le squadre di Villanova, Asti e Chieri. L’intervento è in fase di bonifica.