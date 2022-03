Villanova d’Asti testimone del dolore della guerra e del sacrificio dei soldati

L’Amministrazione Comunale di Villanova d’Asti, su indicazione dell’assessore Margari Giuliano, ha aderito al progetto realizzato dal Circolo Culturale sardo biellese “Su Nuraghe”, al quale ha attivamente partecipato la Prefettura di Biella, a memoria e testimonianza del dolore della guerra e del sacrificio dei soldati, tema tornato così prepotentemente d’attualità anche in Europa per via del conflitto in Ucraina.

Villanova d’Asti, attraverso il recupero di uno scalino, ha voluto aderire, visto il tributo che ha pagato in termini di soldati caduti durante la prima guerra mondiale: 63 sono stati i morti durante quel terribile conflitto di Villanova d’Asti. “Un tributo enorme considerando che il censimento della popolazione avvenuto nel 1921, certificava 3153 abitanti – spiega il sindaco Christian Giordano – In tre anni di conflitto Villanova d’Asti ha perso il 2% della sua popolazione soltanto per la guerra: ai giorni nostri la media è di circa l’1% della popolazione che viene a mancare in un anno, quindi su base triennale, significa che, durante il conflitto, è mancato quasi il doppio della popolazione che in media morirebbe ai giorni nostri”.

“L’uomo pare compiere sempre gli stessi errori: ingordigia, bramosia di potere, ma i sacrifici poi toccano a persone inermi o comunque a chi finisce sul campo di battaglia e si rende conto dell’orrore della guerra – commenta il primo cittadino – Attraverso il ricordo ed il racconto della memoria, l’uomo dovrebbe un giorno smettere di distruggere i propri simili. Ringraziamo il circolo culturale “Su Nuraghe”, la Prefettura di Biella e tutti coloro che si sono adoperati per questo progetto della memoria. Nella mattinata di domani, ci recheremo, l’Assessore Giuliano Margari ed il sottoscritto, a Biella, per la consegna della pietra”.